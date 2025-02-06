السعودية تكشف حصيلة سكانها ومتوسط أعمارهم

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم أن إجمالي سكان المملكة تجاوز 35 مليون نسمة في منتصف عام 2024.

وأضافت الهيئة: "بلغ إجمالي السكان السعوديين ما يزيد على 19.6 مليون نسمة، فيما بلغ إجمالي السكان غير السعوديين نحو 15.7 مليون نسمة."

كما كشفت أن متوسط عمر السعوديين بلغ 78 عامًا خلال عام 2024.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 العمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي في السنوات المقبلة من خلال الخطط والبرامج التي تم إطلاقها في كافة القطاعات لتوفير السكن المناسب والبنية الأساسية اللازمة لزيادة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني وتوقعات ارتفاع الطلب على كافة المنتجات والخدمات.