تجارب غامرة جديدة في «دبي مول»

تفتح الوجهة الترفيهية الجديدة «هاوس أوف هايب» أبوابها لاستقبال الزوار، غداً، في الحي الصيني بدبي مول، وتجمع الوجهة بين الألعاب والأنشطة التفاعلية وتجارب الطعام والموضة وغيرها.

وحسب القائمين على «هاوس أوف هايب»، فإن «الوجهة تمثل فرصة لاستكشاف عالم يتحوّل فيه الواقع إلى خيال، إذ تتلاشى الحدود بين الإبداع والترفيه، فهي ليست مجرد وجهة ترفيهية جديدة، بل مفهوم متكامل يعيد تعريف الترفيه بأسلوب مبتكر، ليجعل من كل لحظة تجربة تستحق التوثيق والمشاركة».

وتقدّم الوجهة أكثر من 100 مغامرة مصممة خصيصاً لعشّاق الموضة، والمذاقات الفريدة، والعائلات، والمبدعين، ومحبي الألعاب الإلكترونية، كما تضم 18 عالماً غامراً، وأكثر من 59 تجربة ترفيهية، إضافة إلى 55 مساحة مخصصة لصنّاع المحتوى، إلى جانب عروض مبهرة، و14 وجهة تسوّق.

ويتميز هذا العالم بتجارب غامرة، من الإسقاطات البصرية الضخمة بزاوية 360 درجة، إلى القصور المزينة بالمرايا التي تعكس انعكاسات غير نهائية، ما يخلق إحساساً بالامتداد البصري غير المحدود.

وتضم الوجهة ممرات خفية تقود إلى مساحات تفاعلية، إذ تتغير الألوان والأشكال باستمرار في تناغم بصري يحاكي النجوم المتلألئة، ومن بين العناصر البارزة، يبرز «The Box» بتصميمه المميز، إذ تتحرك الثريا الآلية بتناغم دقيق مع الإيقاعات الموسيقية، والحدائق الكونية التي تمزج بين الألوان والتصاميم المستقبلية في بيئة تفاعلية مبتكرة.

وصمم «هاوس أوف هايب» ليكون وجهة إبداعية متكاملة ومساحة مبتكرة لصنّاع المحتوى.

وصممت الوجهة لضمان تقديم تجربة مخصصة لكل زائر، إذ توفر مجموعة من المساحات المخصصة لابتكار المحتوى، ما يتيح لكل ضيف فرصة التميز بأسلوبه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى التجارب في الوجهة، يمكنك استخدم صوتك لإنشاء تصميم لحذائك الرياضي الخاص، إذ تتحول الأصوات إلى إبداعات رقمية مبتكرة، سواء بالهمس أو الغناء، أو حتى مشاركة الأسرار، تُترجم اهتزازات الصوت إلى تصميم رقمي لحذاء رياضي، يُرافقه مقطوعة موسيقية مخصصة، كما يمكن للزائر خوض تجربة تفاعلية متكاملة، إذ يصبح نجم مقطع الفيديو الموسيقي الخاص به، بمرافقة فنانين افتراضيين يتبعون حركاته بدقة.

. 100 مغامرة تضمها الوجهة الجديدة.