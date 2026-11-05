«إيه اليوم الحلو ده».. أحمد سعد في القرية العالمية

تستضيف القرية العالمية النجم المصري، أحمد سعد، الذي سيحيي أولى الحفلات الغنائية لموسمها الـ31، في 13 الجاري، ليفتتح سلسلة الحفلات الغنائية بأمسية حافلة بالموسيقى والطرب، على المسرح الرئيس للوجهة العائلية الشهيرة في دبي.

ويُعدّ أحمد سعد أحد أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، إذ استطاع بصوته القوي وحضوره المميّز على المسرح وأسلوبه الذي يجمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والأغاني العربية العصرية، أن يحجز لنفسه مكانةً بارزةً على الساحة الغنائية، وعلى مدار مسيرته الفنية الممتدة لأكثر من عقدين، ازدادت شعبية خلال السنوات الأخيرة، بفضل مجموعة من الأغاني التي حققت رواجاً كبيراً، من بينها «وسّع وسّع»، و«اختياراتي»، و«إيه اليوم الحلو ده». ولم تقتصر نجاحاته على الغناء فحسب، بل امتدت إلى عالم التلفزيون من خلال مشاركته عضواً في لجنة تدريب المواهب ببرنامج «ذا فويس: أحلى صوت»، ما عزّز حضوره في المشهد الفني والترفيهي العربي.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أمسية غنائية يستمتعون خلالها بمجموعة من أشهر أغاني أحمد سعد، وسط أجواء موسيقية تدعو الجميع إلى الغناء والتفاعل مع النجم المصري، وبفضل صوته المميّز وطاقته على المسرح، تنتظر الضيوف تجربة ترفيهية لا تُنسى تجمع عشاق الموسيقى في أمسية مملوءة باللحظات الجميلة.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الترفيهي الحافل للموسم الـ31 للقرية العالمية، والذي يضم أكثر من 40 ألف عرض وفعالية طوال الموسم، وأكدت القرية العالمية، في بيان، أنه مع ترقب الإعلان قريباً عن المزيد من النجوم والفنانين والعروض الحية، سيكون لدى الضيوف العديد من الأسباب لتكرار زيارة الوجهة، مشيرة إلى أنه يمكن حضور الحفل بسعر تذكرة الدخول إلى القرية العالمية.

• 40 ألف عرض وفعالية ستُمتع القرية العالمية بها ضيوفها خلال الموسم الـ31.