حاولت أن تدفئ رضيعها بمجفف الشعر فوقعت الكارثة

توفي رضيع في أسبوعه السادس، متأثراً بحروق شديدة بعد أن حاولت والدته تدفئته بمجفف شعرها قبل أن يُغمى عليها والمجفف لايزال يعمل، حسبما أعلنت السلطات.

وتواجه مورجان أليسون كريل (32 عاماً - من جورجيا في الولايات المتحدة)، حالياً لائحة اتهام بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية.

واتصلت كريل بخدمات الطوارئ بعد الاستيقاظ لتجد ابنها، الذي يبلغ من العمر ستة أسابيع، فاقداً للوعي في نوفمبر 2023، وفقاً لقناة فوكس 5 أتلانتا. وعندما وصلوا، قالت كريل إنها كانت مستلقية مع طفلها تحاول تدفئته بمجفف شعر عندما غفت. وحاولت الشرطة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل، الذي كان يعاني من حروق شديدة في جانبه الأيمن، لكن لم يتمكنوا من إنقاذه وأعلنت وفاته.

ويذكر تقرير الحادث أن الضباط عثروا على «جهاز تدخين الماريجوانا» على الشرفة الخلفية. وتتهم السلطات كريل بأنها كانت تحت تأثير هذه المادة عندما توفي الطفل.

وقبض عليها في اليوم التالي بتهمة واحدة تتعلق بالقسوة على الأطفال من الدرجة الثانية وأطلق سراحها لاحقاً بكفالة. وبعد ما يقرب من عام، قبض عليها بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. وذكرت لائحة الاتهام أن كريل «تسببت في ألم جسدي وعقلي قاسٍ ومفرط من خلال ترك مجفف الشعر قيد التشغيل، ونفخ الهواء الساخن بالقرب من الطفل بينما كانت المتهمة مغمى عليها وتحت تأثير مادة خاضعة للرقابة».

وحجزت كريل في سجن مقاطعة كويتا في 24 يناير الماضي.