«مؤتمر سوا» يجمع خبراء محترفين في المتاحف

انطلق، أمس، مؤتمر «سوا: 10 سنوات من التبادل الثقافي في التعلم المتحفي» الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف، بالتزامن مع الذكرى الـ10 لبرنامج «سوا»، المبادرة الرائدة التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز التعلم المتحفي العابر للثقافات وتطوير الكفاءات المهنية في الشرق الأوسط وأوروبا، بمشاركة واسعة من مسؤولين، وخبراء، وأكاديميين مختصين. ويُشكل المؤتمر منصة محورية للمحترفين في قطاع المتاحف وعشاق الثقافة. وتضمن حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها كل من الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وسيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، والمدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، عائشة راشد ديماس، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية البارزة.