وجد 20 دولاراً في الطريق فاشترى بها يانصيب.. وكانت المفاجأة

عندما توجه رجل من ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأميركية إلى متجر صغير الثلاثاء الماضي، لم يكن لديه أية فكرة أن الحظ كان إلى جانبه.

وقال جيري هيكس، وهو نجار ماهر، إنه وجد ورقة نقدية بقيمة 20 دولاراً في الطريق بموقف سيارات المتجر، فأنفقها على تذكرة يانصيب قابلة للخدش فاز منها بثروة كبيرة (مليون دولار)، لكنه اختار استلام الجائزة كمبلغ مقطوع قدره 600000 دولار بدلاً من معاش تقاعدي على مدى 20 عاماً. وبعد الضرائب، حصل على 429007 دولاراً، حسب إدارة اليانصيب.

وفاز هيكس بجائزته الجمعة الماضية في مقر يانصيب التعليم في ولاية كارولينا الشمالية.

ويخطط لاستخدام الأموال لمساعدة أطفاله والتقاعد، وفقاً لما نقلته محطة «سي أن أن».