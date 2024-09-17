«فرس النهر النجمة» تثير ضجة على المنصات.. لها ملايين المعجبين

يثير أحدث مشاهير الإنترنت في تايلاند، وهي «مو دينغ» أنثى فرس النهر الوليدة، تحديات لعمال حديقة الحيوان بسبب جذبها حشوداً ضخمة للغاية إلى الحديقة التي تبعد ساعتين إلى الجنوب من العاصمة بانكوك. ولفرس النهر الصغيرة ملايين المعجبين على منصات التواصل الاجتماعي الذين يتابعون مغامراتها العفوية، بما في ذلك محاولة عض ركبة الحارس الذي يعتني بها، على الرغم من عدم نمو أسنانها بعد.

وقال مدير حديقة الحيوان المفتوحة «خاو خيو» في إقليم تشونبوري، نارونجويت تشودتشوي: «عادة في أيام الأسبوع وفي موسم الأمطار، وهو موسم ضعيف، يأتي إلينا نحو 800 زائر يومياً». وأضاف أن الحديقة يأتي إليها حالياً ما بين 3000 إلى 4000 شخص خلال أيام الأسبوع، وأنها استقبلت 20 ألف زائر في مطلع الأسبوع، وأتى أغلبهم لرؤية «مو دينغ».

وتابع «يعني الإقبال الشديد على مو دينغ أننا سيتعين علينا التنظيم بشكل أفضل ليتسنى لجميع الزوار رؤيتها».

وصباح أمس، جلست مو دينغ وهي سعيدة في وعاء مملوء بالخضراوات والمأكولات الأخرى مع أخويها اللذين يُسميان «بورك ستيو» و«سويت بورك».

وقال إيكافاك ماهاساواد البالغ 45 عاماً «تركت منزلي في بانكوك منذ الساعة السادسة والنصف هذا الصباح فقط للحضور ورؤية مو دينغ». وأضاف «جئت إلى هنا فقط لرؤيتها». واحتفلت مالي، جدة مو دينغ، في الآونة الأخيرة بذكرى ميلادها الـ95 بصفتها فرس النهر الأكبر سناً في تايلاند.

• نارونجويت تشودتشوي: الحديقة استقبلت 20 ألف زائر مطلع الأسبوع، أتى أغلبهم لرؤية «مو دينغ».