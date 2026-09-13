الذكاء الاصطناعي يحل مسألة استعصت على علماء الرياضيات لأجيال

حذّر 25 من حملة جائزة «ميدالية فيلدز» التي تعد أرفع تكريم في مجال الرياضيات، أول من أمس، في رسالة من أن تسابق شركات الذكاء الاصطناعي لحل مسائل رياضية شهيرة يهدد بإلحاق ضرر دائم بهذا المجال.

وتأتي رسالتهم المشتركة والتحذيرية التي حملت تواقيع علماء بارزين، من بينهم تيرينس تاو، بعد أيام من إعلان شركة «أوبن إيه آي» حل إحدى «مسائل جائزة الألفية» التي استعصت على علماء الرياضيات لأجيال.

ويمثل الموقعون الـ25 على الرسالة حقبة زمنية تمتد نحو خمسة عقود من تاريخ جائزة «ميدالية فيلدز»، بدءاً من بيير ديلين الذي فاز بها عام 1978، وصولاً إلى يو دينغ الذي نال التكريم هذا العام.

وتأتي الرسالة عقب إعلان «أوبن إيه آي»، الثلاثاء الماضي، أن أحد نماذجها غير المطروحة نجح في حل مسألة «نافييه-ستوكس»، وهي واحدة من مسائل جائزة الألفية السبع، بعد عملية استغرقت 88 ساعة بمشاركة آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين عملوا بشكل متوازٍ.