افتتحت بلدية دبي حديقة غدير الطير، أولى الحدائق المجتمعية من الجيل الجديد، التي تعيد تعريف دور الحدائق في الأحياء السكنية.

وتمتد الحديقة على مساحة 9600 متر مربع، وصُمّمت وفق نهج مبتكر ومفتوح يتيح لسكان الأحياء المحيطة الوصول إليها خلال 5 دقائق.

وتضم منطقتَي لعب للأطفال، ومضماراً للجري، ومعدات للياقة البدنية، وقاعة متعددة الأغراض، ومساحة في وسط الحديقة للفعاليات المجتمعية والتجمعات.

وتندرج الحديقة ضمن مشروع بلدية دبي لإنشاء 35 حديقة مجتمعية من الجيل الجديد، على أن تُفتتح تباعاً حتى أبريل 2027، بما يدعم مستهدفات خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030 وخطة دبي الحضرية 2040.