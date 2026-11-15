نشرت خبراً بعنوان "وفاة أردوغان".. محاكمة صحفية تركية بتهمة "تضليل الرأي العام"

أصدرت محكمة تركية حكما بسجن الصحفية إيريم ديلينس لمدة عام وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية نشر خبر "وفاة أردوغان"، ما أنهى قرار احتجازها الذي استمر شهرين ونصف الشهر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 أغسطس، حين نشرت صحيفة محلية في مدينة أيدين تدعى "أيدين دينغي" خبرا بعنوان "وفاة أردوغان".

وبعد يوم واحد، فتحت النيابة العامة في أيدين تحقيقا رسمياً بتهمة "الترويج العلني لمعلومات مضللة للرأي العام".

وكان الخبر يتحدث عن وفاة سيدة تدعى "غولشن أردوغان"، وليس الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي مسار التحقيقات، جرى توقيف ممثل الصحيفة أمين أيدين، ومديرة التحرير يشم أولكر، والصحفي إسلام كيليش، إضافة إلى إيريم ديلينس.

وأفرج عن كيليش عقب استكمال إجراءات الشرطة، بينما أُطلق سراح أيدين وأولكر وديلينس تحت رقابة قضائية. غير أن طعن النيابة العامة أدى إلى إعادة توقيف ديلينس وإيداعها السجن في 28 أغسطس.

وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت في محكمة الصلح الجنائي الثانية في أيدين، أدينت الصحفية ديلينس بتهمة "نشر معلومات مضللة علنا"، وحكم عليها بالسجن عاماً وثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ النطق بالحكم، وتقرر إطلاق سراحها.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة ببراءة كل من أمين أيدين ويشم أولكر من التهم الموجهة إليهما.