«القرية العالمية» تكشف تواريخ «باقات كبار الشخصيات»: انتظروا مفاجأة الشيك 

أعلنت «القرية العالمية»، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تواريخ طرح باقاتها المنتظرة لكبار الشخصيات المخصصة للموسم الـ29، لتتيح لروّاد الوجهة ومحبي زيارتها، فرصة حصرية للارتقاء بتجربتهم من خلال مجموعة من الامتيازات الخاصة التي سيحظون بها.

وستطرح «القرية العالمية»، خلال موسمها الجديد وللمرة الأولى، عرضها الحصري الأكثر تميّزاً، حيث تقدم لزوّارها باقتي «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية». وستتيح هاتان الباقتان الجديدتان، امتيازات خاصة وفريدة، تشمل البطاقات السنوية من فئة «ألتميت بلاتينوم» لـ«دبي باركس™ آند ريزورتس»، والتي توفر للضيوف دخولاً غير محدود إلى جميع المتنزهات الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، وتتضمن أحدث منتزهاتها «ريال مدريد ورلد» إضافة إلى منتزهات «موشنغيت™ دبي» و«ليغو لاند دبي» الترفيهية و«ليغو لاند المائية». تتضمّن الباقتان أيضاً تذاكر لدخول «ذا غرين بلانيت دبي» و«روكسي سينما»، فضلاً عن خصومات حصرية على «فندق لابيتا» و«فندق ليغو لاند في دبي باركس™ آند ريزورتس». وسيجري طرح باقة كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» بسعر 4745 درهماً في حين حُدِّدَ سعر باقة كبار الشخصيات «ميغا الفضية» مقابل 3245 درهماً.

ستتوفر أيضاً هذا الموسم، وكما في كل عام، باقات كبار الشخصيات الأخرى التي تشهد طلباً كبيراً بفئاتها الشهيرة والمتنوعة، والتي تتضمن باقة كبار الشخصيات «الماسية» بسعر 7350 درهماً، والباقة «البلاتينية» مقابل 3100 درهم، والباقة «الذهبية» بقيمة 2350 درهماً، والباقة «الفضية» مقابل 1750 درهماً.

ويمكن لزوّار «القرية العالمية» المتطلّعين للحصول على باقات كبار الشخصيات شراؤها، شريطة أن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، وأن يكونوا حاملين لهوية إماراتية سارية المفعول، إضافة إلى مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة أيضاً.

واستجابة للطلب الكبير على باقات كبار الشخصيات، ونظراً إلى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها، سيتم طرح باقات كبار الشخصيات هذا الموسم عبر ثلاثة تواريخ مختلفة، هي: 21 و24 سبتمبر الجاري، وستكون متاحة أمام الجميع في 28 سبتمبر، وذلك ضماناً لحصول أكبر عدد ممكن من محبّي القرية العالمية على باقاتهم بكل سهولة.

واحتفاء بانطلاق الموسم الـ29 المرتقب، كشفت «القرية العالمية»، أنها ستقدم لضيوفها مفاجأة رائعة ستكون مخبأة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بقيمة 29 ألف درهم، وذلك تزامناً مع مرور 29 موسماً على انطلاق الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة. تُعدُّ هذه الجائزة بمثابة تكريم لزوّار «القرية العالمية»، حيث سيحظى الفائز من خلالها بتجربة ذات ذكرى مميّزة لا تنسى في هذه المناسبة.