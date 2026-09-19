محتالون يروجون لباقات "القرية العالمية" بحسابات مشابهة للرسمية

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي، من حسابات وهمية عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لبيع باقات الموسم الجديد من "القرية العالمية"، بأسعار مغرية ومزيفة، وذلك بهدف الاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

ويأتي هذا التحذير تزامناً مع إعلان القرية العالمية، طرح باقات كبار الشخصيات الحصرية لموسمها الـ31 على مراحل حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لـ"كوكاكولا أرينا" بدءاً بمرحلة الشراء المسبق من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، والتي تتيح للضيوف شراء باقتهم مسبقاً مقابل رسوم إضافية، تليها مرحلة البيع العام اعتباراً من 26 سبتمبر.

وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً مع بدء الإعلان عن بدء فعاليات القرية العالمية، حيث يعمد المحتالون إلى إنشاء واستنساخ حسابات وصفحات إلكترونية مشابهة للصفحات الرسمية، بما يوهم الجمهور بأنها جهات معتمدة، ومن ثم استدراجهم لإتمام عمليات شراء وهمية أو الإفصاح عن بياناتهم.

وشددت شرطة دبي على أهمية الحصول على التذاكر والباقات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم التعامل مع الروابط أو الحسابات مجهولة المصدر، حفاظاً على الأموال والبيانات وضماناً لسلامة عمليات الشراء.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار غير الواقعية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو حسابات أو روابط مشبوهة عبر منصة" e-Crime"، أو من خلال مركز الاتصال "901"، للمساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية.