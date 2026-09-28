«القرية العالمية» تحذر من شراء باقات كبار الشخصيات من مصادر غير معتمدة

أعلنت القرية العالمية توافر باقات كبار الشخصيات للموسم الـ31، والتي يمكن للجمهور شراؤها حصرياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ«كوكاكولا أرينا».

وأوضحت القرية العالمية أنه لا يُسمح لأي موقع إلكتروني أو بائع أو فرد آخر ببيع هذه الباقات، محذرة من أن شراءها من مصادر غير معتمدة قد ينطوي على مخاطر احتيال، كما قد تُلغى الباقات التي يتم الحصول عليها من تلك المصادر أو يُوقف تفعيلها، وذلك وفقاً للشروط والأحكام.

ودعت الجمهور إلى شراء الباقات حصرياً عبر الموقع الرسمي لـ«كوكاكولا أرينا»: coca-cola-arena.com