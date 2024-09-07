منديل في حمّام الطائرة يجبرها على "هبوط اضطراري"

هبطت طائرة تابعة لخطوط فيستارا الهندية على متنها 247 شخصاً بشكل اضطراري في شرق تركيا امس الجمعة بعد إنذار بوجود قنبلة، حسبما أعلنت الشركة.

وقالت فيستارا على موقعها الإلكتروني: "تم تحويل الرحلة رقم يو كي 27 المتجهة من مومباي إلى فرانكفورت، إلى تركيا (مطار أرضروم) لأسباب أمنية وهبطت بسلام الساعة 19:05".

وقال مصطفى تشفتشي حاكم محافظة أرضروم إن 247 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة وأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأكد المحافظ أنه تم إنزال الركاب من الطائرة وتفتشيهم بشكل فردي قبل السماح لهم بدخول مبنى المطار فيما قام فريق الكشف عن المتفجرات بتفتيش الطائرة وعنبر الأمتعة.

كما قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس إن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب لتفتيش الطائرة مضيفاً أن إجلاء 234 راكباً و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه عُثر أثناء الرحلة على منديل ورقي على كرسي المرحاض مكتوب عليه "قنبلة على متن الطائرة". وأكد وزير الداخلية التركي هذه الرواية.

من جهته قال وزير النقل عبد القادر أورال لمحطة إخبارية إن السلطات لم تعثر على متن الطائرة على أي شيء يمكن الاشتباه في كونه قنبلة أو يشكل تهديداً.

من جهته قال متحدث باسم فيستارا لوكالة "رويترز": "جرى تحويل رحلة فيستارا يو.كيه 27 إلى تركيا بعد أن أقلعت من مومباي في طريقها إلى فرانكفورت بسبب مخاوف أمنية لاحظها طاقمنا في أثناء وجودهم على متن الطائرة" مؤكداً أن الطائرة هبطت في أرضروم.

وأضاف المتحدث: "وفقاً للبروتوكول، أُخطرت السلطات المعنية على الفور وبدأنا تعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية لاستكمال عمليات التفتيش الأمنية الإلزامية".