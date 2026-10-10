عائلة تقود طائرة: الأب طيّار والإبنة مساعدته والأم مضيفة

ففي واقعة استثنائية جمعت أفراد الأسرة على ارتفاع آلاف الأقدام، فوجئت طيارة هولندية شابة بوجود والدها ووالدتها ضمن طاقم الرحلة الجوية نفسها، بعدما تزامنت جداول عملهم على متن طائرة تجارية متجهة من العاصمة الهولندية أمستردام إلى جزيرة كوراساو في البحر الكاريبي، دون أي ترتيب مسبق بينهم.

وتحولت الرحلة إلى تجربة عائلية لا تُنسى بالنسبة للطيارة زوي دي بروين، البالغة من العمر 22 عامًا، بعدما اكتشفت أن والدها مايكل، البالغ 57 عامًا، يتولى قيادة الطائرة، بينما تعمل والدتها مارجان فان نويجن، البالغة 56 عامًا، ضمن طاقم الضيافة الجوية.

ويعمل الأب قائدًا للطائرات لدى شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية «كي إل إم»، في حين عادت الأم إلى مجال الضيافة الجوية بعد انقطاع طويل، إذ كانت قد تركت العمل في هذا القطاع منذ عام 2000.

وكشفت زوي أن والدها كان صاحب التأثير الأكبر في اختيارها مجال الطيران، بعدما نشأت وهي تشاهده يستعد لرحلاته الجوية مرتديًا الزي الرسمي للطيارين، الأمر الذي أثار شغفها بهذه المهنة منذ طفولتها، ودفعها لاحقًا إلى السير على خطاه.

وأوضحت الطيارة الشابة أنها سبق أن شاركت والدها العمل في خمس رحلات جوية، كما عملت مع والدتها في رحلة واحدة، إلا أن اجتماع أفراد الأسرة الثلاثة ضمن طاقم الرحلة نفسها جاء نتيجة مصادفة غير متوقعة.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا باعتبارها واحدة من التجارب العائلية النادرة في عالم الطيران المدني، حيث اجتمع ثلاثة أفراد من أسرة واحدة لأداء مهامهم المهنية على متن الطائرة نفسها.