في مطار ميامي .. مزحة مع المضيفة قادت المسافر إلى السجن

تحوّلت "مزحة" أطلقها مسافر داخل مطار ميامي الدولي إلى تهمة جنائية واحتجاز، بعدما أخبر موظفة عند بوابة الصعود إلى الطائرة بأن حقيبته تحتوي على قنبلة، قبل أن يتراجع عن كلامه ويؤكد أنه لم يكن جادًا.

وأوقفت السلطات الأمريكية يوئيل غيفارا-كريسبو، البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم في ولاية لويزيانا، أثناء استعداده للسفر من ميامي إلى مدينة كاماغواي الكوبية، على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية.

وبحسب تقرير الاعتقال الذي اطلعت عليه مجلة "بيبول"، وقعت الحادثة الاثنين الماضي عند البوابة "D45"، خلال الإجراءات المعتادة التي تسبق صعود المسافرين إلى الطائرة.

وبدأت الواقعة عندما طرحت موظفة البوابة على غيفارا-كريسبو مجموعة من الأسئلة الأمنية المعتادة المتعلقة بمحتويات أمتعته.

وعندما سألته عما إذا كانت حقيبته تحتوي على بطاريات ليثيوم أو مواد قابلة للاشتعال، أجاب، وفقًا لتقرير مكتب شرطة مقاطعة ميامي-ديد: "لا، لكن لدي قنبلة".

وتعاملت الموظفة مع التصريح باعتباره تهديدًا أمنيًا، وأبلغته على الفور بأنه لن يُسمح له بالسفر وأنها ستخطر المشرف المسؤول.

وعندها حاول المسافر التراجع عن كلامه، موضحًا أنه كان "يمزح"، لكن الأمر كان قد انتقل بالفعل إلى الجهات الأمنية في المطار.

ووصل عناصر من مكتب عمليات المطار التابع لشرطة مقاطعة ميامي-ديد إلى البوابة، حيث ألقوا القبض على الرجل من دون تسجيل أي مقاومة أو حوادث إضافية.

وأخضعت السلطات أمتعته للتفتيش، واستعانت بكلب بوليسي مدرب للكشف عن المتفجرات، إلا أن عملية الفحص لم تسفر عن العثور على أي قنبلة أو مواد متفجرة.

وخلال التحقيق الرسمي معه، أفاد تقرير الاعتقال بأن غيفارا-كريسبو قدم "اعترافًا كاملًا" بشأن ما حدث.

لكن عدم وجود متفجرات لم يُنهِ القضية، إذ وجهت السلطات إليه تهمة تقديم بلاغ كاذب عن وجود قنبلة، وهي مصنفة باعتبارها جناية من الدرجة الثانية.

ونُقل الرجل بعد ذلك إلى مركز "تيرنر غيلفورد نايت" الإصلاحي لاحتجازه.

وفي اليوم التالي، الثلاثاء 1 سبتمبر، مثل غيفارا-كريسبو أمام قاضٍ، الذي وجد أساسًا قانونيًا كافيًا لمواصلة الإجراءات القضائية، وحدد قيمة الكفالة بـ2500 دولار.

وأفادت السلطات بأن العمليات المعتادة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية سُمح لها بالاستئناف بعد احتجاز المسافر والانتهاء من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالحادثة.