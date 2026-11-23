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تتزايد أهمية الرحلات الجوية بالنسبة إلى صناعة السينما في هوليوود، مع تحول الطائرات إلى سوق متنامية لعرض الأفلام وتحقيق الإيرادات، في وقت بات فيه عدد المسافرين جوا حول العالم يقترب من إجمالي تذاكر السينما المبيعة سنويا.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، باعت دور السينما في أنحاء العالم نحو 4.98 مليارات تذكرة خلال عام 2025، وفق المرصد السمعي البصري الأوروبي، مقابل نحو 4.97 مليارات مسافر جوا، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقالت تيري ستاينر، رئيسة شركة ”تيري ستاينر إنترناشونال“، أكبر موزع مستقل للمحتوى الترفيهي على متن الطائرات، إن شركات الطيران واستوديوهات السينما تتعامل مع هذا النشاط بوصفه سوقا مهمة لصناعة الأفلام.

وبلغ حجم سوق خدمات الترفيه والاتصال بالإنترنت على متن الطائرات نحو 2.85 مليار دولار عام 2015، ويُتوقع أن يصل إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفق تقديرات شركة الأبحاث ”ماركتس أند ماركتس“.

ويعكس هذا النمو التحول الذي شهدته خدمات الترفيه الجوي، بعدما انتقلت من عرض أفلام محدودة على شاشة مشتركة إلى توفير شاشات شخصية تتيح للركاب الاختيار بين الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب.

وأوضحت ستاينر، التي أسست شركتها عام 1993، أن بعض الركاب يفضلون إعادة مشاهدة أفلام مألوفة تمنحهم شعورا بالراحة، في حين يستغل آخرون الرحلات لمتابعة أعمال فاتتهم في دور السينما.

وتعمل شركتها وسيطا بين استوديوهات الإنتاج وشركات الطيران، وتوفر المحتوى الترفيهي لنحو 100 شركة طيران، إلى جانب توزيع الأفلام للعرض في المستشفيات والسجون والسفن السياحية والجامعات والمنشآت العسكرية الأمريكية.

ورغم التوسع في توفير الإنترنت اللاسلكي المجاني على متن الطائرات، وإمكانية متابعة المحتوى عبر منصات البث الرقمي، فإن ستاينر لا ترى أن هذه الخدمات تشكل تهديدا مباشرا لسوق توزيع الأفلام المخصصة للرحلات الجوية.

وأشارت إلى أن شركات الطيران تواجه تحولا مشابها لما شهدته دور السينما مع انتشار منصات المشاهدة الرقمية، لكنها أكدت أن المحتوى الجوي يتمتع بميزة تتمثل في إتاحة أفلام حديثة الإصدار قد لا تكون متوافرة بعد على منصات البث.

وترى ستاينر أن سوق عرض الأفلام على متن الطائرات ستواصل نموها وحضورها خلال السنوات المقبلة، رغم التطورات التكنولوجية وتغير عادات المشاهدة.