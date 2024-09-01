منع طبيب تسبب في وفاة نجم مسلسل فريندز من ممارسة الطب

أصدر قاضٍ بمحكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكماً بمنع واحد من طبيبين، بين خمسة متهمين في قضية وفاة ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز، بسبب جرعة زائدة من مادة الكيتامين، من ممارسة الطب.

وعبر الطبيب من خلال محاميه بعد ذلك عن «ندمه الشديد».

ومثل الطبيب مارك تشافيز أمام المحكمة الجزئية الأميركية في لوس أنجلوس أمس، في جلسة قصيرة بتهمة جنائية واحدة تتعلق بالتواطؤ في توزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وتقرّر السماح له بتفادي الاحتجاز مقابل كفالة قدرها 50 ألف دولار.

وكان تشافيز قد وقَّع في وقت سابق على اتفاق مع ممثلي الادعاء الاتحاديين للإقرار بالذنب، غير أنه لم يقدّم الإقرار أمس. وقال محاميه مات بينينغر للصحافيين، إن «موكله سيقدم الإقرار في جلسة من المقرر أن تعقد في غضون أسابيع قليلة».