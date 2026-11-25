الولايات المتحدة -أ.ف.ب

قُتل أكثر من 47 ألف امرأة وفتاة على أيدي شركاء أو أفراد من عائلاتهن في أنحاء العالم عام 2025، أي نحو خمس ضحايا كل ساعة، وفق تقرير أممي نُشر أمس، وأشار إلى استقرار الحصيلة إلى حد بعيد، مقارنة بالسنوات السابقة، وتراوح عدد النساء والفتيات اللواتي قُتلن على أيدي شركاء أو أفراد من عائلاتهن بين 45 ألفاً و51 ألفاً خلال السنوات الماضية، بحسب تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن بين 78 ألف امرأة وفتاة كنّ ضحايا جرائم قتل عمد، العام الماضي، قُتلت نحو 60% على أيدي شركاء أو أفراد من عائلاتهن، بحسب التقرير الصادر قبيل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعادل الحصيلة المقدّرة بـ47 ألف ضحية مقتل 129 امرأة وفتاة يومياً، واستند التقدير إلى تحليل إحصاءات من 122 دولة وإقليماً.

وشكّلت النساء 19% من ضحايا جرائم القتل في العالم عام 2025، لكن 60% منهن قُتلن في نطاق العلاقات العاطفية أو الأسرية، مقابل 11% من الضحايا الذكور.

وشددت الأمم المتحدة على «الحاجة الملحة إلى ضمان أن تشمل الوقاية من العنف الأسري العلاقات بين الشركاء، وكذلك العلاقات ضمن الأسرة الأوسع».

ولم تسلم أي منطقة تماماً من هذه الجرائم، لكن إفريقيا سجّلت أعلى عدد من النساء اللواتي قُتلن على أيدي شركاء أو أفراد من عائلاتهن، بـ22 ألفاً و100 ضحية، وتلتها آسيا بـ15 ألفاً و100 ضحية، ثم الأميركتان بـ7400، وأوروبا بـ2100، وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدلات جرائم القتل تراجعت عالمياً، لكن معدلات قتل النساء بسبب جنسهن انخفضت بوتيرة أبطأ.

وترى الأمم المتحدة أن ذلك يشير إلى أن «هذه الجرائم متجذرة في الأعراف الاجتماعية، والصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي».