سان فرانسيسكو -د.ب.أ

كشفت دراسة علمية أجريت في الولايات المتحدة أن المشي لفترات قصيرة، متكررة على مدار اليوم، يساعد الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن على السيطرة على معدلات السكر في الدم، أفضل من المشي لفترة طويلة واحدة.

وخلال الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة كولورادو أنشوتز الأميركية، قام مجموعة من المتطوعين بممارسة المشي لمدة 45 دقيقة يومياً، وتبين من التجربة أن المتطوعين الذين قاموا بتوزيع وقت المشي على فترات قصيرة خلال اليوم سجلوا مستويات أفضل لسكر الدم.

وشارك في التجربة 30 شخصاً بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وتم توزيعهم إلى مجموعتين، حيث مارست المجموعة الأولى المشي كاملاً في مرة واحدة، في حين وزعت المجموعة الثانية مدة المشي إلى فترات قصيرة على مدار اليوم، وبعد ستة أسابيع أظهرت النتائج أن الذين مشوا على فترات قصيرة ومتعددة حققوا معدلات تحكم أفضل في مستويات سكر الدم مع البقاء لفترة أطول ضمن النطاق المستهدف.