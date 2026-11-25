ترجمات - الإمارات اليوم

قررت عائلة امرأة إسبانية مقاضاة مطعم شاورما في ملقا بعدما ابتلعت المرأة قطعتين من العملة المعدنية أثناء تناولها شطيرة شاورما ما تسبب لها في مشاكل صحية جمة.

وذكر موقع ”داياريو سور“ أنه في الثامن من أكتوبر، اشترت المرأة (26 عامًا ) سندويتش شاورما لكنها لاحظت أن اللحمة كانت قاسية بعض الشيء فظنت أنها لحم محروق أو بقايا عظمة.

ويروي شريكها، سيرجيو ريوس، أن الأعراض الأولى ظهرت في الساعات الأولى من الصباح، بين الثانية والثالثة فجراً، حين بدأت إيزابيل تعاني من ألم شديد في البطن، فتم إسعافها للمشفى، حيث لاحظ الأطباء انتفاخ كبير في البطن، وألم حاد، ونوبات من القيء ووجود دم في البول. و”أجروا لها فحوصات، وأشعة مقطعية، وأشعة سينية، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب مرضها”. حيث يضيف شريكها ”كان بطنها منتفخًا لدرجة أنهم أجروا لها اختبار حمل“.

وتقول العائلة إن عدة أيام مرت دون تحديد سبب المشكلة. وفي النهاية، كشفت الفحوصات عن وجود جسمين معدنيين في قولونها: عملتان معدنيتان من فئة 50 و20 سنتًا، يُفترض أن المرأة ابتلعتهما خلال تلك العشاء، وفقًا لروايتها للأحداث.

ويوضح سيرجيو أن شريكته خضعت لفحوصات عديدة، من بينها تنظير القولون، قبل أن يلجأ الأطباء إلى الجراحة لإزالة الجسمين. ووفقًا لشهادته، كان من الضروري فتح بطنها وإجراء شق في قولونها، ثم خياطته. تركت العملية ندبة في بطنها عليها 22 غرزة. وبقيت إيزابيل في المستشفى لأكثر من أسبوع، وتواصل التعافي في المنزل. وقالت الأسرة أن حالتها الصحية الآن تحدّ بشدة من أنشطتها اليومية، كما أنها تخشى تناول أي طعام لا تعده والدتها أو شريكها.

وأخيرا قررت العائلة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. من جانبها، تساءلت إدارة المطعم عن كيفية وصول العملات المعدنية إلى الشاورما أثناء تحضيرها. حيث وصف المدير الملقب فاديمي، الحادثة بأنها ”غريبة جدًا“، وأكد أنه بالنظر إلى تنظيم العمل وفصل أقسام المطعم المختلفة، فإنه لا يجد تفسيرًا للحادثة المذكورة. وأضاف «يعمل هنا أكثر من سبعة أشخاص، لكل منهم محطته الخاصة. الطهاة والنادلات يعملون بشكل منفصل، وكذلك صندوق النقود».

وقال المدير أن السيدة لديها طفلان صغيران، ويرجح أنهما كانا بالقرب من الطاولة وقت تناول الطعام، لكنه لا يُفصّل ما حدث. ويؤكد فاديمي أنهم راجعوا سجلاتهم، وأن السيدة اشترت بالفعل من المطعم في التاريخ المذكور، وتابع: «أتفهم العثور على عظمة أو شعرة، لكن عملتين معدنيتين؟ هذا مستحيل».