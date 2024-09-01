40 عرضاً في «أسبوع دبي للموضة» تجمع بين جمال الأقمشة وفخامة التطريز

بعد النجاحات المميزة التي حققها أسبوع دبي للموضة، ينطلق اليوم بنسخة جديدة محملة بإبداعات المصممين من مختلف الدول العربية والغربية الذين سيقدمون أحدث مجموعاتهم. ويأتي اختيار العلامة العالمية الرائدة «روبرتو كافالي» لعرض مجموعة ربيع وصيف 2025 في ختام هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة بمثابة تتويج للجهود التي بذلتها دبي في أن تكون عاصمة عالمية للموضة.

ويتصدر أسبوع الموضة في دبي قائمة فعاليات الموضة العالمية هذا العام ويسبق أسبوع نيويورك للموضة، ويستقطب على مدى أيامه من الأول حتى السابع من سبتمبر، أبرز الأسماء في عالم التصميم والأزياء، سواء «الهوت كوتور» أو الملابس الجاهزة.

علامات ومصممون

ويقدم أسبوع دبي للموضة الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، مجموعة من العلامات والمصممين الرواد من فرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا والكويت ولبنان وليبيا وماليزيا وفلسطين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، كما يحمل برنامجه فعاليات متنوعة في جميع أنحاء دبي تضم 40 عرضاً إلى جانب حفل عشاء خاص وفعالية لإطلاق مجموعات جديدة لأشهر المصممين.

تجار التجزئة

وتشهد النسخة التي تنطلق اليوم إطلاق برنامج الجهات العالمية الراغبة في الشراء للمرة الأولى، لتمكين تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم من الحصول على مزايا الفئات الخاصة بأسبوع دبي للموضة. ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الجهات الراغبة في الشراء، واكتشاف المزيد من المواهب من خلال أسبوع دبي للموضة وقطاع الأزياء المزدهر في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للموضة والأزياء، كما يشهد أسبوع الموضة مشاركة 25 مصمماً وعلامة رائدة إيطالية في «لا مودا إيتاليانا.. دبي إديشن» التي ستنظم في دبي للمرة الأولى في الفترة الممتدة من الأول حتى الثالث من سبتمبر. وتحمل الفعالية الكثير من الأهمية، إذ تعتبر إيطاليا ثاني أكبر دولة مصدرة للملابس الجاهزة عالمياً، وذلك بفضل جمعها بين أعلى معايير التصميم وجودة المنسوجات المستخدمة، فيما بلغت صادرات الأزياء الإيطالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 838 مليون يورو في عام 2023.

«مصمم العام»

أما برنامج العروض اليومي فهو حافل بالإبداعات التي تنطلق في اليوم الأول مع العلامة الرائدة «ريزمان روزيني»، وهي العلامة التي افتتحت أسبوع الموضة في دبي لخريف 2024، يليها عرض المصمم الليبي أمجد خليل الذي يتميز أسلوبه بالإطلالات الراقية التي تجمع بين جمال الأقمشة وفخامة التطريز. وتستكمل عروض اليوم الأول مع إيريك بندانا، وهو المصمم الحائز لقب «مصمم العام»، كما أن علامته حازت 47 جائزة، فيما يختتم اليوم الأول مع المصمم إنجيلو استيرا، المعروف بتقديم فساتين الزفاف والسهرة الفاخرة.

فساتين الزفاف والسهرة

أما اليوم الثاني فيحمل مشاركة مجموعة من العلامات منها «أدولفو دومينيز» التي تقدم الملابس الجاهزة للرجال والنساء، فضلاً عن تقديم الحقائب الجلدية المميزة والعصرية. وفي اليوم نفسه يقدم المصمم الفلسطيني إيهاب جريس المعروف بتصاميمه الزاخرة بالأناقة والرقي مجموعته لربيع 2025، ليقدم بعده المصمم الفرنسي فيكتور وينسنتو والمعروف بتصاميمه التي تحمل الكثير من الجرأة مجموعته الجديدة.

أما المصممة المعروفة بملابسها الجاهزة ذات التفاصيل المميزة ديما عياد فستبدأ عروض اليوم الثالث، لننتقل بعدها إلى أجواء المصممة الإماراتية هبة الجاسمي، التي ستقدم مجموعتها الربيعية إلى جانب العديد من العلامات الأخرى. وتنقلنا عروض اليوم الخامس إلى العلامات الرائدة منها «ديمي باي غابريلا»، و«عليا بي» التي بدأت في عام 2010 بتقديم فساتين الزفاف والسهرة.

5 علامات أزياء

ويقدم اليوم الخامس عروض خمس علامات أزياء تتنوع بين الملابس الجاهزة وفساتين «الهوت كوتور»، فيما يختتم أسبوع دبي للموضة في اليوم السادس مع مجموعة الربيع لدار الأزياء العالمية «روبرتو كافالي». ولا يعتبر العرض الخاص بكافالي الأول من نوعه في أسبوع دبي للموضة، حيث شهدت النسخة الماضية مشاركة بارزة من ويس جوردون، المدير الإبداعي لعلامة «كارولينا هيريرا»، الذي قدم عرضاً خاصاً خلال مشاركة العلامة كضيف شرف في نسخة أكتوبر الماضي التي تألقت في ختامها عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل في عرض أزياء علامة «ريزمان روزيني».

محادثات وفعاليات

تعود محادثات «ثريد توكس» بنسختها الثالثة خلال أسبوع دبي للموضة، وإنما على نحو أكبر. وتهدف المحادثات التي تستضيف أسماء بارزة في مجال الموضة إلى استكشاف مستقبل الموضة وصناعة الأزياء في المنطقة. وستضم المحادثات على مدى يومين صناع الموضة، وخبراء في مجال الأزياء، ومبدعين، سيشاركون رؤاهم حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في عالم الموضة. وسيتم التطرق في المحادثات إلى العالم الرقمي في الأزياء، ومفهوم الاستدامة، بحيث تعتبر هذه المحادثات مهمة ومناسبة للعاملين في المجال أو حتى للمهتمين بدخوله.

• فعاليات متنوعة في جميع أنحاء دبي تضم مجموعة من العلامات الفاخرة والمصممين الرواد.