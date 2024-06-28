وفاة نجم «ليلة في المتحف» و«الحارس الشخصي» عن 90 عاماً

توفي الممثل الأميركي الشهير، بيل كوبس، المعروف بأدواره في عدد من الأفلام الناجحة مثل «ليلة في المتحف»، و«الحارس الشخصي»، عن عمر ناهز الـ90 عاماً، بحسب ما أكده وكيل أعماله.

وتوفي النجم الأميركي المخضرم، في إنلاند إمباير بولاية كاليفورنيا، محاطاً بعائلته، بحسب ما قاله وكيل أعماله، تشاك آي جونز، وقال جونز إنه يعتقد أنه مات لأسباب طبيعية.

يذكر أن كوبس اشتهر بتجسيد دور «بيل ديفاني»، مدير أعمال النجمة ويتني هيوستن في فيلم «الحارس الشخصي» في عام 1992، الذي قام ببطولته أمامها كيفن كوستنر. كما جسد دور حارس الأمن «ريجي» في الفيلم الكوميدي «ليلة في المتحف» في عام 2006 أمام بن ستيلر وروبن ويليامز وأوين ويلسون.

وكان كوبس، على مدار مشواره المهني، موثوقاً به في أدوار صغيرة لكنها محورية، حيث ظهر في 200 فيلم ومسلسل تلفزيوني.