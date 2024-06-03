«شاعر المليون» ترثي «البدر» بملف خاص

أفرد العدد الجديد من مجلة «شاعر المليون»، التي تصدرها «أكاديمية الشعر» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، ملفاً خاصاً عن الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن آل سعود، الذي وافته المنية أخيراً.

وضم الملف في عدد المجلة «208» قصيدة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رثاء الأمير بدر بن عبدالمحسن.

كما احتوى الملف على تقرير خبري بعنوان «الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن.. حياة أدبية زاخرة ورحيل موجع» تتبع سيرة الشاعر الراحل ومراحل حياته، واستطلاع بعنوان «بدر بن عبدالمحسن كما يراه الشعراء.. إبداع وعطاء لم ينقطع» تحدثت فيه نخبة من الشعراء العرب عن الراحل، وأثره الأدبي والثقافي، إضافة إلى عدد من قصائد الراحل.

وفي المقالات كتب رئيس التحرير، الدكتور سلطان العميمي، بالصفحة الأخيرة «في رثاء البدر»، وكتب الناقد تركي المريخي «وداعاً البدر.. هل تخفى ويخفى القمر»، وكتب الشاعر عبدالله أبوبكر «الأمير الشاعر.. الشاعر الأمير»، فيما كتبت نفين عزيز طينه عن رثاء النفس في الشعر العربي، وقدم خالد الوغلاني قراءة في قصيدة «ماسح الأحذية» للشاعر أحمد حافظ.

وفي بقية الأبواب، أجرت المجلة عدداً من الحوارات، منها حوار مع الفائز بالمركز الثالث في الموسم الـ11 من برنامج «شاعر المليون» الشاعر مبارك الأكلبي، والفائز بالمركز السادس في الموسم نفسه الشاعر فيصل العازمي، إضافة إلى حوارين مع نجمي الموسم الـ11، الشاعر أسامة السرحاني، والشاعر البو ولد محفوظ، وحوار مع الشاعرة نور الموصلي التي أصدرت أكاديمية الشعر ديوانها الأخير. وطرح تحقيق «دواوين الشعر في معارض الكتب» قضية تناقص الإقبال على الدواوين الشعرية مقارنة بأوقات مضت، على عدد من الشعراء والناشرين، في محاولة لمعرفة الأسباب واقتراح حلول لها.

فيما قدم باب «مكتبة الشاعر» عرضاً لكتاب الدكتور صلاح فضل «شفرات النص.. دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد» الصادر عن أكاديمية الشعر. وفي زاوية «فيس بوك» يتجول العدد في صفحة الشاعرة شريهان الطيب.

. مبدعون عرب تحدثوا عن الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن آل سعود، وأثره الأدبي والثقافي.