إعلان قائمة العشرين في "أمير الشعراء" غداً

تعلن هيئة أبوظبي للتراث غدا بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أسماء الشعراء والشاعرات العشرين المتأهلين إلى حلقات البث المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج «أمير الشعراء» وتكشف عن موعد انطلاق حلقات البث المباشر، وتفاصيل مراحل المنافسة وآلية التأهل في كل مرحلة.

ومع إعلان قائمة العشرين، ينتقل الموسم الثاني عشر من «أمير الشعراء» إلى مرحلة المنافسات المباشرة، وتُبثّ حلقات هذه المرحلة من مسرح شاطئ الراحة عبر قناتَي «أبوظبي» و«بينونة»، حيث يُلقي الشعراء المتأهلون قصائدهم أمام لجنة التحكيم والجمهور، ويتنافسون على لقب «أمير الشعراء».

ووثّق البرنامج أبرز محطات التأهل في ثلاث حلقات تسجيلية عُرضت عبر قناتَي «أبوظبي» و«بينونة» ، ورصدت مسار المنافسة، من مقابلات لجنة التحكيم الشعراء، إلى الاختبارات التحريرية والارتجال، تمهيداً لإعلان قائمة العشرين.

كانت مرحلة المقابلات قد أجريت في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الماضي، بمشاركة نحو 150 شاعراً وشاعرة، اختيروا بعد فرز أكثر من 1600 قصيدة وردت من 38 دولة.

وأتاحت اللجنة المشاركة عن بُعد لمن تعذّر عليهم الحضور، واستندت في تقييمها إلى معايير فنية وعلمية دقيقة، إضافة إلى الحضور وجودة الإلقاء.

وأسفرت المقابلات عن اختيار 40 شاعراً وشاعرة خضعوا لاختبارات إضافية، شملت اختباراً تحريرياً أُدرج للمرة الأولى ضمن مراحل التقييم، إلى جانب اختبار الارتجال الذي قيّمت اللجنة من خلاله سرعة البديهة والقدرة على نظم الشعر في موضوعات طُرحت خلال الاختبار.

ويواصل «أمير الشعراء» في موسمه الثاني عشر دوره في دعم الشعر العربي الفصيح واكتشاف المواهب، إذ يتيح لشعراء وشاعرات من مختلف أنحاء العالم تقديم قصائدهم إلى جمهور عربي واسع، والاستفادة من قراءات لجنة التحكيم وملاحظاتها النقدية.

وتمنحهم المشاركة فرصة للتعريف بتجاربهم وتوسيع حضورهم في المشهد الأدبي العربي، بما يعزّز حضور القصيدة الفصيحة لدى أجيال جديدة من القرّاء والمتلقّين.