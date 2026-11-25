العين - الإمارات اليوم

سجل ديوان «تاج راسي»،، للشاعر الإماراتي الراحل حمد بن سهيل الكتبي حضوراً بارزاً ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في مهرجان العين للكتاب 2026.

ويأتي الإقبال على الديوان، الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار اهتمام القراء بالشعر النبطي الإماراتي، واقتناء الأعمال التي توثق إبداعات شعرائه، إذ يجمع الكتاب قصائد الشاعر الراحل حمد بن سهيل الكتبي، الذي ترك بصمة مميزة في الشعر الإماراتي، ولاسيما القصيدة الغنائية.

ويكتسب الديوان أهمية خاصة لارتباطه بمسيرة الشاعر الراحل، الذي اختار بنفسه عنوان «تاج راسي» قبل وفاته عام 2010، وهي القصيدة التي أهداها إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في حين تولى الشاعر علي الخوار مهمة جمع قصائده وإعدادها، بالتعاون مع أسرة الراحل. ويضم الديوان ستة أبواب أُطلق عليها اسم «تيجان»، ويقدم جانباً من تجربته الشعرية التي امتدت لسنوات.

وكان مهرجان العين للكتاب احتفى بالشاعر حمد بن سهيل الكتبي في دورته الماضية عام 2025، خلال أمسية عنوانها «الشاعر حمد بن سهيل الكتبي.. شاعر الحياة»، ضمن برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة».

ويُعد الكتبي أحد أبرز شعراء القصيدة النبطية والغنائية في دولة الإمارات، وقد نشأ في مدينة العين، وتأثر بوالده الشاعر سهيل بن مبارك الكتبي، وارتبط اسمه بعدد من الأعمال الغنائية التي قدمها فنانون إماراتيون وخليجيون، من بينهم ميحد حمد، وحسين الجسمي، وراشد الماجد.