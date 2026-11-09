«أمير الشعراء» يكشف عن قائمة الـ 20 الليلة

تُعلن هيئة أبوظبي للتراث، الليلة، خلال حفل على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، أسماء الشعراء والشاعرات الـ20 المتأهلين إلى حلقات البث المباشر من الموسم الـ12 لبرنامج «أمير الشعراء»، وكذلك موعد انطلاق حلقات البث المباشر، وتفاصيل مراحل المنافسة وآلية التأهل في كل مرحلة.

ومع إعلان قائمة الـ20، ينتقل الموسم إلى مرحلة المنافسات المباشرة، وتُبثّ حلقات هذه المرحلة من مسرح شاطئ الراحة، إذ يُلقي الشعراء المتأهلون قصائدهم أمام لجنة التحكيم والجمهور، ويتنافسون على اللقب.

ويواصل «أمير الشعراء»، في موسمه الجديد، دوره في دعم الشعر العربي الفصيح واكتشاف المواهب.