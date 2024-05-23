يني إربنبيك أول ألمانية تفوز بجائزة البوكر الدولية

فازت الكاتبة الألمانية يني إربنبيك، بجائزة البوكر الدولية، لتصبح أول ألمانية تفوز بهذه الجائزة الأدبية المرموقة.

وحصلت الكاتبة ومخرجة الأوبرا على جائزة هذا العام عن الترجمة الإنجليزية لروايتها «كايروس»، وستتقاسم قيمة الجائزة (50 ألف جنيه إسترليني) مع المترجم الإنجليزي المولود في ألمانيا مايكل هوفمان.

وقالت إربنبيك: «أتشرف بذلك للغاية».

وتدور أحداث الرواية حول علاقة حب بين طالبة شابة وكاتب متزوج يكبرها بكثير في السن، في برلين الشرقية، خلال السنوات الأخيرة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية)، إلا أن العلاقة بين الاثنين، التي نشأت من حبهما المشترك للموسيقى والفن، تنهار تماماً، مثلما تنهار الدولة من حولهما.

وجائزة البوكر الدولية هي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة في بريطانيا، والتي تكرّم الأعمال الأجنبية التي تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.