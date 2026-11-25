دبي - الإمارات اليوم

أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، أن صناع المحتوى شركاء في نقل قصة دبي ودولة الإمارات إلى العالم، وأن نجاحهم يتحدد بمصداقية ما يقدمونه وقدرتهم على التأثير، بما يتجاوز أعداد المتابعين وحجم الانتشار، وشددت على أن تقديم المعلومات الموثوقة وصياغتها في قصص تعكس تجارب الناس وقيم المجتمع يمنحان المحتوى قوته وأثره.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عنوانها «صناع المحتوى.. رواة قصة دبي إلى العالم»، استضافها نادي دبي للصحافة، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من النسخة الرياضية لبرنامج «صناع محتوى دبي»، الذي ينظمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتناولت الجلسة مقومات منظومة دبي الإعلامية، والتحولات في صناعة المحتوى الرقمي، والمهارات التي تمكّن المواهب من بناء حضور مهني موثوق ومؤثر.

سردية دبي الإعلامية

وأكدت منى المرّي، خلال الجلسة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه المبكر بأهمية الإعلام ودوره في التأثير، شكلا الأساس لتطوير منظومة إعلامية متكاملة في دبي، وأشارت إلى أن تأسيس مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، أسهم في بناء بيئة تجمع بين الإعلام والتكنولوجيا، ووفّر بنية تحتية جاذبة للمؤسسات الإعلامية العالمية والمواهب والكفاءات المتخصصة، بما عزز مكانة دبي مركزاً إعلامياً إقليمياً وعالمياً.

وقالت: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم تقتصر على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات، بل امتدت إلى تقديم نموذج ناجح للمنطقة العربية وإبراز قدراتها أمام العالم».

معلومات موثوقة

وشدّدت منى المري، خلال الجلسة، على دور صناع المحتوى في إبراز إنجازات دبي ودولة الإمارات وقيمهما الحضارية، وتقديم معلومات موثوقة تسهم في تصحيح التصورات غير الدقيقة، مؤكدةً أهمية السرد القصصي في إيصال المعرفة ونقل التجارب الإنسانية إلى جمهور أوسع.

وأوضحت أن قوة قصة دبي تكمن، إلى جانب إنجازاتها، في التجارب الحقيقية لمن يعيشون فيها، وما يلمسونه من قيم التسامح والتعايش والثقة. وأكدت أن نقل هذه التجارب بأصوات أصحابها يمنح قصة الإمارة مصداقية وتأثيراً يتجاوزان حدود الرسائل الإعلامية التقليدية.

وقالت: «صناع المحتوى اليوم شركاء في نقل قصة دبي ودولة الإمارات إلى العالم، ولهم دور مهم في إبراز الحقائق والإنجازات التي قد لا يعرفها الآخرون، فصناعة المحتوى لا تتعلق بالانتشار وحده، بل بقدرتنا على تقديم معلومات صادقة وموثوقة في الوقت المناسب».

المصداقية أولاً

وأكدت منى المرّي أن أعداد المتابعين وحجم الانتشار لا يكفيان للحكم على نجاح صانع المحتوى، مشيرةً إلى أن قيمة ما يقدمه ترتبط بمصداقيته وقدرته على التأثير في الجمهور.

وتطرقت المرّي إلى التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، مؤكدةً أهمية تطوير ثقافة العمل داخل المؤسسات الإعلامية ومواكبة التحولات في سلوك الجمهور ووسائل تلقيه للمحتوى، بما يعزز قدرتها على الوصول إليه والتأثير عبر المنصات الرقمية.

وأشارت إلى ضرورة تبنّي استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي، مستعرضةً تجربة مؤسسة دبي للإعلام في تطوير منصاتها لتكون مرجعاً أساسياً للجمهور في الحصول على الأخبار والمحتوى الإعلامي المتميز.

نصائح للمستقبل

وقدمت المري مجموعة من النصائح للمشاركين في برنامج «صناع محتوى دبي»، أكدت خلالها أن النجاح في صناعة المحتوى المتخصص يتطلب بناء قاعدة معرفية قوية وشبكة واسعة من العلاقات المهنية مع المؤسسات والمسؤولين والخبراء، إلى جانب المبادرة في الوصول إلى مصادر المعلومات والتحقق من دقتها.

وقالت: «بناء العلاقات المهنية من أهم مقومات النجاح في الإعلام، فالمعرفة وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بالقدرة على التواصل مع مصادر المعلومات وبناء الثقة معها».

إعداد المواهب

يقام برنامج «صناع محتوى دبي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتأتي هذه النسخة من البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها النادي بهدف تطوير مهارات صناع المحتوى، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات، ومنها: برنامج صناع المحتوى الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وصناع المحتوى الثقافي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، وصناع المحتوى الصحي والعلمي بالتعاون مع «دبي الصحية»، وصناع المحتوى السياحي والاقتصادي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

منى المرّي:

. رؤية محمد بن راشد أسست منظومة إعلامية متكاملة عززت مكانة دبي عالمياً.

. التجارب الحقيقية بأصوات أصحابها تمنح قصة دبي تأثيراً يتجاوز الرسائل التقليدية.