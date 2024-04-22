شمل فريق «سبايس جيرلز» يلتئم من جديد

التأم شمل فريق البوب البريطاني الشهير «سبايس غيرلز» من جديد، في حفل عيد ميلاد إحدى عضواته، وهي فيكتوريا بيكهام، إذ شهد الحفل حضور عدد من المشاهير من أمثال توم كروز وسلمى حايك.

وأفادت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس، بأن عضوات الفريق النسائي الذي ذاع صيته في تسعينات القرن الماضي، شوهدن وهن يرقصن على إحدى أغنياتهن ​​الناجحة، وهي «ستوب» التي طرحت عام 1998.

ويضم الفريق الشهير العضوات: جيري هورنر وإيما بنتون وميلاني تشيشولم وميلاني براون وفيكتوريا، زوجة نجم كرة القدم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، وهي صاحبة عيد الميلاد، إذ احتفلت ببلوغها 50 عاماً.

ونشر ديفيد مقطع فيديو على «إنستغرام»، تظهر فيه العضوات الخمس، وهن يقدمن الأغنية المعروفة بينما كان ينظر إليهن بسعادة.

كما نشرت فيكتوريا أيضاً مقطع الفيديو، وكتبت: «إنها أفضل ليلة على الإطلاق! عيد ميلاد سعيد لي!».