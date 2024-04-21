قتل صديقه لأنه ارتاب بنيته إطعامه لكائن أسطوري

أدين رجل من ولاية أوكلاهوما الأمريكية بقتل صديقه أثناء رحلة صيد لأنه اعتقد أن الرجل كان يستدعي الحيوان الأسطوري الملقب ب" بيج فوت" لقتله.

وحكم قاضي الولاية بأن لاري ساندرز، 55 عامًا، مذنب بقتل جيمي نايتن في يوليو من عام 2022، بينما قال المدعي العام للمقاطعة إريك جونسون أن القضاء تمكن " من إثبات أن لاري ساندرز هو الذي تسبب في تلك الوفاة (لصديقه)" إضافة إلى إثباته "مسألة النية المسبقة".

وبحسب ما ورد اعترف ساندرز بقتل نايتن خلال مقابلات مع عملاء من مكتب التحقيقات في أوكلاهوما. ومؤخرا جدد القاتل اعترافه في قاعة المحكمة أن رحلة الصيد التي تحولت إلى حادثة مميتة، تضمنت حصول أشياء غريبة بعد ظهر ذلك اليوم من شهر يوليو.

وادعى ساندرز أنه رأى الحيوان الأسطوري المسمى "بيج فوت" ويبلغ ارتفاعه 12 قدمًا (ثلاث أمتار ونصف المتر) في اتجاه مجرى النهر، حين أشار صديقه إلى سمكة وطلب منه صيدها وحين رفض الأخير ألح الضحية حتى بدأت الشكوك تراود ساندرز معتقدا أن نايتن كان يخطط لإغراقه وتعويم جسده في اتجاه مجرى النهر لإطعامه إلى الحيوان الأسطوري العملاق.

في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، دخل نايتن وساندرز في معركة جسدية، انتهت إلى قيام ساندرز بخنق نايتن.

وقال فريق الدفاع وفقا لقناة KXII إنه عندما خنق ساندرز نايتن، كان يحاول السيطرة على الوضع، وليس قتل نايتن، إلا أن الولاية جادلت بأن ساندرز تأكد من وفاة نايتن لأنه انتظر قبل فك قبضتيه عن رقبته حتى تحول صديقه إلى اللون الأزرق.

وقال جونسون من فريق الدفاع "نعم، كانت هناك وحوش في الغابة في تلك الليلة، لكنها لم تكن تلك الوحوش (الأسطورية)، بل لاري ساندرز".

ويعرف الحيوان الأسطوري بهذا الاسم نسبة لحجم قدمه الكبيرة وفقا للروايات الشعبية، التي تشبهه بغوريلا عملاقة تستوطن الغابات الباردة بعيدا عن أعين البشر.