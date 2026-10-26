رحيل إيريك باوزا.. الصوت الشهير وراء شخصيتي "باغز باني" و"دافي داك" عن 46 عاماً

توفي الممثل الصوتي الكندي-الأميركي إيريك باوزا، الذي عُرف بتجسيد أصوات أشهر شخصيات سلسلة الرسوم المتحركة العالمية "لوني تونز" (Looney Tunes) وعلى رأسها "باغز باني" و"دافي داك"، عن عمر ناهز 46 عاماً.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، أعلن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أن باوزا فارق الحياة يوم الأحد، إثر إصابته بمرض في القلب والأوعية الدموية ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، فيما أكدت عائلته نبأ الوفاة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

يمتلك الراحل رصيداً فنياً ضخماً بدأه عام 2001، تجاوز حاجز الـ 400 عمل في مجال الأداء الصوتي بين السينما والتلفزيون وألعاب الفيديو. وكانت انطلاقته البارزة عام 2003 عندما أدى صوت شخصية "ستيمبي"، قبل أن يصبح أحد أبرز الأصوات في هوليوود وحاملاً لإرث المؤدي الصوتي الأسطوري الراحل ميل بلانك، المبتكر الصوتي الأصلي لشخصيات "لوني تونز".

وشارك باوزا بصوته في عشرات الأعمال الشهيرة، من أبرزها: