تَعلَّم الطباعة في السجن وحين خرج زوَّر عملات ورقية

ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من ولاية ماديا براديش، بعدما قام بتوزيع عملات ورقية قام بتزويرها بعد تعلمه تقنيات الطباعة كمهارة مهنية في السجن.

وقال المسؤول إن عودة بوبندرا سينغ داكات إلى عالم الجريمة ظهرت إلى النور بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه وعثرت بحوزته على 95 ورقة نقدية مزيفة، تبلغ قيمة كل منها 200 روبية (دولاران ونصف الدولار تقريبا).

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا مصادرة طابعة ملونة وست زجاجات حبر وورق يستخدم لتصنيع الأوراق النقدية المزيفة من منزله، حسبما قال ضابط شرطة.

واعترف دكات بأنه كان يقوم بطباعة الأوراق النقدية المزورة وضخها في السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت الشرطة إن دكات متورط في 11 قضية جنائية، بما في ذلك القتل، وأنه طالما تردد للسجن، ولكنه خلال فترة سجنه الأخيرة في المنطقة، اكتسب دكات مهارات الطباعة كجزء من برنامج التدريب المهني المصمم لمساعدة السجناء على إعادة الاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، إلا إنه حول معرفته المكتسبة حديثًا إلى مشروع غير قانوني سريع الربح.

وقال مصدر بالشرطة إنه على الرغم من طرده من حدود مقاطعات فيديشا وراججاره ورايزين وبوبال وأشوك ناجار في أكتوبر 2003 لمدة عام، " إلا أنه تمكن بطريقة ما من البقاء هنا وطباعة أوراق نقدية مزورة."

وفقًا لمشرف سجن فيديشا يتم تدريب النزلاء على طباعة الأوفست وطباعة الشاشة لمساعدتهم على كسب لقمة العيش بعد إطلاق سراحهم.