مسشفى في براغ يُجهض امرأة بالخطأ

أجرى مستشفى جامعة بولوفكا في براغ (التشيك) هذا الأسبوع، عملية إجهاض لامرأة لا تعاني من أي صعوبات صحية بعد حدوث خلط في المعلومات.

وكانت المرأة قد زارت المستشفى لإجراء فحص دوري، حيث ترافق فحصها مع وجود مريضة أخرى تم الخلط بين هويتها وهوية المرأة الضحية وكانتا مواطنتين أجنبيتين.

ونقل راديو براغ عن وزارة الصحة إن الحادثة حصلت" بسبب خطأ بشري لا يغتفر." وقدم المستشفى اعتذارًا للعائلة، وقال إنه سيقدم لها تعويضًا ماليًا. كما قد تم إيقاف الموظفين المعنيين، وفقا للمصدر ذاته. من جهتها قالت الشرطة يوم السبت إنها تتعامل مع الأمر على أنه حالة ضرر جسدي.