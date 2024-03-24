وظيفة براتب مغري... مطلوب شاعر «للاحتفاء» بجسور لندن

يتواصل البحث عن شاعر «للاحتفاء» بـ5 من جسور لندن الشهيرة، بعد إعلان مؤسّسة خيرية عن رغبتها في تعيين شاعر مقيم في بريطانيا لهذا الغرض؛ للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ900 عام.

ونقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن مؤسّسة «سيتي بريدج فاونديشن» قولها إنّ الوظيفة تتضمّن الكتابة عن معابر نهر التيمز الرئيسية في العاصمة، وتاريخها، ودورها في حياة سكان لندن اليوم.

وسينال الشاعر الذي يقع عليه الاختيار مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، مقابل الوظيفة التي ستدوم لعام واحد فقط، والتي تصفها المؤسّسة بأنها «فريدة من نوعها».

تتولّى «سيتي بريدج فاونديشن» صيانة 5 من الجسور المؤدّية إلى مدينة لندن؛ هي «تاور»، و«لندن»، و«ساوثوارك»، و«ملينيوم»، و«بلاكفرايرز».

وأفادت المؤسّسة بتسديد راتب الشاعر من دون أي تكلفة من جانب دافعي الضرائب.

الوظيفة متاحة للشعراء أصحاب الأعمال المنشورة من أي نوع، والمقيمين في لندن، والقادرين على السفر بانتظام إلى العاصمة البريطانية لزيارة الجسور الخمسة.