إنذار بوجود قنبلة يعطل قطارات في كاليه بفرنسا ويؤخر رحلات يوروستار

تسبب ​إنذار بوجود قنبلة في تعطيل مؤقت لخدمات القطارات في محطة كاليه-فريتون بشمال فرنسا صباح اليوم الخميس، مما أثر على رحلات سكك حديدية محلية ودولية.

وذكرت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية "إس.إن.سي.إف" أن خدمات القطارات استؤنفت في ‌وقت لاحق من اليوم بعد أن سمحت قوات الدرك بذلك.

وقالت خدمة يوروستار للقطارات الدولية فائقة ​السرعة إن ‌بعض القطارات ​بين لندن وباريس تأثرت، إذ تمر القطارات التي تسير على هذا الخط عبر محطة ​كاليه-فريتون. وأضافت الشركة أن الواقعة تسببت في تأخيرات للخدمات من لندن وإليها.

ويأتي الإنذار وسط موجة أوسع من التهديدات والبلاغات الكاذبة بوجود قنابل التي أبلغ عنها في فرنسا ودول أوروبية أخرى في ‌الآونة الأخيرة، واستهدفت رحلات جوية ومدارس، وفي بعض ​الحالات مؤسسات إعلامية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان إنذار اليوم الخميس مرتبطا بأي من التهديدات السابقة.