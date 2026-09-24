مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي يطلق المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز

أعلن مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي بدء أعمال المرحلة الثانية من توسعة مستشفى دبي هيلز، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة نمو المستشفى وتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس الذي أقيم في مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي هيلز، إيذانًا ببدء أعمال التوسعة الجديدة.

وشهد الحفل حضور أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وكيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج لندن -دبي، وروي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن، والسيد محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة – مستشفى كينغز كوليدج لندن- دبي، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، وKing’s Commercial.

ومن المقرر استكمال أعمال التوسعة في عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 200 سرير، مع إضافة المزيد من القدرات في مجالات الرعاية الطبية والجراحية والعناية الحرجة، إلى جانب دعم تطوير مركز متكامل لعلاج السرطان.

وتأتي هذه التوسعة في إطار مواصلة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي تطوير قدراته في تقديم الرعاية للحالات المعقدة والتخصصات الطبية الدقيقة، حيث ستتيح الطاقة الاستيعابية الإضافية توسيع نطاق الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات أعداد متزايدة من المرضى في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي: «عندما افتتحنا مستشفى كينغز كوليدج لندن في دبي، كان طموحنا أن نوفر للمرضى في دولة الإمارات مستوى الجودة والخبرة الطبية التي تتميز بها كينغز في لندن. واليوم، نمضي إلى مرحلة جديدة من تحقيق هذه الرؤية. وستتيح لنا هذه التوسعة رعاية المزيد من المرضى، وتطوير المزيد من الخدمات التخصصية، ومواصلة الاستثمار في الخبرات والتجهيزات التي تحتاج إليها دبي مع استمرار نموها».

كما تستند التوسعة إلى العلاقة الممتدة بين مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي ومؤسسة مستشفى كينغز كوليدج التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، بما يدعم مواصلة تطوير خدمات الرعاية التخصصية والمعقدة في دبي.

وبالنسبة للمرضى، ستوفر التوسعة طاقة استيعابية أكبر إلى جانب تطوير المزيد من الخدمات التخصصية داخل المستشفى. وسيشكل مركز علاج السرطان المتكامل جزءًا أساسيًا من المشروع الجديد، من خلال جمع الفرق المعنية بتشخيص السرطان وعلاجه ومتابعة المرضى، بما يوفر مسارًا أكثر تكاملًا وتنسيقًا للرعاية.

وقالت كيمبرلي بيرس، الرئيس التنفيذي لمستشفى كينغز كوليدج دبي: «تتمحور هذه التوسعة في نهاية المطاف حول ما يمكننا تقديمه لمرضانا. ومع إضافة خدمات علاج الأورام بالإشعاع، سنتمكن من توفير مسار أكثر تكاملًا لرعاية مرضى السرطان في مستشفى كينغز كوليدج لندن بدبي، ودعم المرضى بدءًا من مرحلة التشخيص مرورًا بالعلاج ووصولًا إلى المتابعة والرعاية، ضمن مستشفى واحد. وستوفر لنا هذه المرحلة الجديدة المساحة والبنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة لمواصلة هذا النمو وتقديم رعاية أكثر تقدمًا هنا في دبي».

وقال روي كلارك، المدير المالي لمستشفى كينغز كوليدج لندن: «يسعدني أن أكون هنا في دبي للاحتفال بهذه المرحلة الجديدة من مسيرة تطور المستشفى. وما تم إنجازه هنا خلال السنوات الماضية يُعد أمرًا لافتًا، ليس من حيث حجم المنشأة فحسب، وإنما أيضًا من حيث اتساع نطاق الرعاية المقدمة وتعقيد الحالات التي يتم التعامل معها. وستوفر التوسعة القدرة على رعاية المزيد من المرضى ومواصلة تطوير الخدمات التخصصية في المستشفى. ونحن سعداء بدعم زملائنا في دبي وهم يمضون قدمًا في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة».

وتمثل المرحلة الثانية من التوسعة خطوة جديدة في مسيرة نمو مستشفى كينغز كوليدج لندن – دبي، وتعكس التزامه بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ومتعددة التخصصات للمرضى في دولة الإمارات والمنطقة.