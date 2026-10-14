نائب رئيس وزراء سنغافورة: علينا العمل بوتيرة أسرع وبجهد أكبر لمنافسة دبي

أكد نائب رئيس الوزراء السنغافوري، غان كيم يونغ، ضرورة أن تعمل بلاده بوتيرة أسرع وبجهد أكبر لتبقى في سباق المنافسة مع المراكز العالمية الأخرى لإدارة الثروات، مثل دبي، وهونغ كونغ، ولندن، ونيويورك.

وقال غان كيم يونغ، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، على هامش منتدى الاقتصاد الجديد في نيودلهي، الأربعاء: "لطالما تنافسنا مع المراكز المالية حول العالم، في هونغ كونغ، ودبي، ولندن، ونيويورك. ومع تغيّر سلاسل التوريد العالمية وتدفقات الاستثمار، سيوفر دور سنغافورة المحوري بوصفه مركزاً مالياً المزيد من الفرص.. نواصل ضمان تحديث أنظمتنا لتسهيل عمليات إدارة الثروات".