دبي - الإمارات اليوم

أعلنت جمارك دبي توسيع نطاق خدماتها إلى العاصمة البريطانية لندن عبر مركز «دبي هب»، بما يتيح للشركات والمستثمرين الدوليين تقديم طلبات الخدمات الجمركية، ومتابعة إجراءاتها من خارج دولة الإمارات، ويسهل عليهم تأسيس أعمالهم في دبي وتوسيع أنشطتهم التجارية عبر الإمارة.

وتأتي الخطوة في إطار توجه دبي إلى تعزيز حضور خدماتها الحكومية في الأسواق الدولية، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأعمال، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار، ويعزز استفادة الشركات من البنية التحتية اللوجستية وشبكات النقل والتجارة التي توفرها الإمارة.

ووقّعت جمارك دبي اتفاقية تعاون مع «البرج القابضة»، المشغلة لمركز «دبي هب» في مقر المركز بلندن، تتيح استقبال طلبات الخدمات الجمركية المشمولة بالاتفاقية ومتابعتها عبر قنوات مباشرة ترتبط بالأنظمة المعتمدة لدى الدائرة، وبالتنسيق مع فرقها المختصة في دبي.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، أن «إطلاق خدمات جمارك دبي عبر مركز (دبي هب) في لندن، يمثل خطوة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المرتبطة بمنظومة دبي الاقتصادية، وتسهيل وصول الشركات العالمية إلى خدمات الإمارة من أسواقها».

وقال إن «المشروع يتيح للمستثمرين اتخاذ دبي منصة لأعمالهم والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية»، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات العابرة للحدود يدعم توجه الإمارة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ترابطاً ومرونة، ويواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وأضاف أن وجود المركز في لندن، باعتبارها أحد المراكز المالية والتجارية العالمية، يوفر للمستثمرين قناة للوصول إلى خدمات دبي ومتابعة متطلباتهم قبل مباشرة أعمالهم في الإمارة.

من جانبه، قال مدير عام جمارك دبي، عبدالله بوسناد، إن «توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الجمركية يهدف إلى تيسير الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، وتوفير قنوات تواصل تتيح لهم إنجاز متطلباتهم ومتابعتها من خارج الدولة».

وأضاف أن تقديم الخدمات عبر المركز يمنح الشركات مزيداً من الوضوح بشأن الإجراءات المرتبطة بتأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع.

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«البرج القابضة»، عبدالعزيز الشيخ، إن «مركز (دبي هب) يجمع بين الخدمات الرقمية والدعم البشري المباشر، من خلال فريق يقدم الاستشارات والتوجيه، ويساعد المتعاملين على متابعة الإجراءات وفهم متطلباتها».

وأوضح أن المركز يخدم الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع استثماراتهم في دبي، إلى جانب المتعاملين الذين تربطهم أعمال ومصالح بالإمارة، ويتيح لهم استكمال جانب من متطلباتهم ومتابعة الإجراءات قبل الوصول إلى الدولة.

وأضاف أن الجمع بين التطور الرقمي والدعم المباشر يسهم في تسهيل تجربة المتعامل، وتوفير جهة اتصال تساعده على فهم الإجراءات والتعامل مع متطلباتها.

وبموجب الاتفاقية، يتولى مركز «دبي هب» في لندن استقبال طلبات الخدمات الجمركية المشمولة بالتعاون، ومساعدة المتعاملين على متابعتها، بينما تُنجز المعاملات من خلال الأنظمة المعتمدة لدى جمارك دبي، بالتنسيق مع الفرق المختصة في الإمارة، وفق التشريعات والإجراءات المنظمة.

ويستهدف هذا النموذج الشركات البريطانية والدولية الراغبة في دخول سوق دبي أو توسيع أنشطتها في قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، من خلال توفير نقطة اتصال مباشرة تتيح لها الوصول إلى الخدمات الجمركية والدعم المرتبط بمتطلباتها.

ويعد مركز «دبي هب» في لندن أول مركز من نوعه خارج دولة الإمارات، يجمع خدمات حكومة دبي والقطاع الخاص تحت سقف واحد. وتشرف غرف دبي على إدارة المركز وتنسيق الجهود بين الجهات المشاركة، بينما تتولى «البرج القابضة» إدارته وتشغيله.

ويعزز انضمام جمارك دبي تكامل هذه المنظومة، بإضافة الخدمات الجمركية إلى الخدمات الحكومية والاقتصادية المتاحة عبر المركز، بما يلبي احتياجات الشركات والمستثمرين في مراحل تأسيس الأعمال وممارستها وتوسيعها، ويدعم حضور دبي في الأسواق الدولية، وقدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات.