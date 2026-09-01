«دي بي ورلد لندن».. أولى سفن «المجموعة» العاملة بوقود مزدوج وميثانول

أطلقت «حلول الشحن»، التابعة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، اسم «دي بي ورلد لندن» على سفينتها الجديدة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول، خلال حفل أُقيم في مدينة أورهوس بالدنمارك، في إنجاز جديد ضمن استثمارات المجموعة في بناء سلاسل توريد أكثر ترابطاً ومرونة، وأقل انبعاثاً للكربون.

وأفادت المجموعة، في بيان، أمس، بأن «دي بي ورلد لندن»، تُعدّ سفينة حاويات بسعة 1250 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بُنيت في الصين، وتم تسليمها في أبريل 2026، وتعود ملكيتها إلى شركة «إلبدايخ ريدراي» الألمانية، فيما تتولى «حلول الشحن» التابعة لـ«دي بي ورلد» تشغيلها، وترفع السفينة علم البرتغال، وستعمل على خط شمال أوروبا.

ويبلغ طول السفينة 148 متراً، وهي مجهزة بمحرك رئيس حديث من خمس أسطوانات، مع تقنية إعادة تدوير غازات العادم، بما يسهم في خفض الانبعاثات، ودعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية.

وأتمت السفينة أول عملية تزوّد بالوقود في روتردام، يوم 25 يونيو 2026، بالتعاون مع «يونيبارج» بصفتها شريك تزويد السفينة بالوقود، فيما تولت «ميثانيكس» توريد الميثانول.

ويأتي إطلاق اسم «دي بي ورلد لندن» عقب انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس»، أخيراً، إلى أسطول الشحن الساحلي التابع للمجموعة في الهند، ما يعكس مواصلة مجموعة موانئ دبي العالمية الاستثمار في تطوير أسطولها عبر الممرات التجارية الرئيسة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«حلول الشحن» في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مارتن غارد كريستيانسن: «تقوم ثقافتنا على البقاء قريبين من متعاملينا، والوفاء بالتزاماتنا، والحفاظ على الهدوء في الأسواق المتقلبة، وإيجاد حلول عملية مع تغيّر الظروف».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، الخدمات البحرية، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، غانيش راج: «تُمثّل هذه السفينة العاملة بالوقود المزدوج والميثانول مثالاً ملموساً على استثمارات (دي بي ورلد) في الابتكار العملي، لتزويد متعاملينا».