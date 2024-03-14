أُطلق سراحه من السجن بالخطأ فاتصل بالشرطة يريد العودة

استمتع سجين أسترالي ببضع ساعات من الحرية ليقرر بعدها العودة للسجن بعدما تبين له أنه تم إطلاق سراحه بالخطأ.

واتصل كوري هاستينغز، 30 عامًا بالشرطة لإعلامهم بمكان وجوده بعد أن سمع أن البحث جار عنه في الأخبار.

وغادر كوري مجمع لونج باي الإصلاحي، في ماترافيل، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا أمس، وفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز. وشوهد لآخر مرة في مركز تسوق إيست جاردن بعد حوالي ساعتين.

وقالت محطة ABC أن الرجل اتصل بالشرطة في حوالي الساعة 6 صباحًا ليخبر الشرطة أنه كان في فندق في بوندي بعد أن سمع أنهم يفتشون عنه في وسائل الإعلام.

وقالت المحطة أنه لا يجوز توجيه الاتهام إليه لأن الإفراج كان خطأ إدارياً. وقالت الخدمات الإصلاحية في نيو ساوث ويلز (CSNSW) في بيان لها: "يُطلب من الموظفين اتباع إجراءات مفصلة عند معالجة احتجاز السجناء وقرارات الأحكام والإفراج من الحجز".

وتحقق إدارة السجن في كيفية حدوث الخطأ.