امرأتان تصطحبان جثة رجل ثمانيني لسحب النقود من حسابه البنكي

ألقت الشرطة القبض على امرأتين قامتا باستغلال موت زميلهما في السكن، لسحب أموال من حسابه البنكي، وذلك عبر اصطحاب جثته إلى المصرف للحصول على المال.

وقال روبرت بي ستيل، رئيس قسم شرطة أشتابولا، في بيان، إن المرأتين، لورين بي فيرالو، 55 عامًا، وكارين كاسبوم، 63 عامًا، عثرتا على الرجل ميتًا في الشقة، فقررتا الاستفادة من وفاته واصطحبتا جثته إلى أحد البنوك، حيث سبق ورافقتاه سابقًا.

وقالت الشرطة إنهما بمساعدة شخص ثالث لم يذكر اسمه، قاموا بوضع الجثة في المقعد الأمامي لسيارة المتوفي حتى يتمكن موظفو البنك من رؤيته، ولا سيما أن المرأتين سبق ورافقتا الرجل قبل ذلك إلى المصرف لمساعدته في سحب المال بهذه الطريقة.

وأكد البنك بدوره أنه سمح في السابق للمرأتين بسحب الأموال من حساب الرجل طالما كان معهن، حسبما أفاد موقع الأخبار الأمريكي The Smoking Gun .

ولذا عندما حضرتا بجثته في 4 مارس، يبدو أن أمين الصندوق لم يدرك أن ليمان مات بالفعل وسمح لهما بسحب 900 دولار من حسابه.

وقال المحققون أن فيرالو وكاسبوم وضعتا ليمان "في السيارة بطريقة تجعله مرئيًا لموظفي البنك من أجل إجراء السحب".

ولاحقا تركت المرأتان جثة الرجل في مركز صحي وفرتا دون تقديم أية معلومات عنه، حتى تمكنت الشرطة لاحقا من تحديد هويته.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن فيرالو سبق وأدينت بالاعتداء المتهور، وحيازة أدوات المخدرات، والتعدي الإجرامي، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، ومحاولة حيازة المخدرات.

من جهتها لدى كاسبوم إدانات سابقة بالسرقة والاستدراج والتعدي الإجرامي وتلقي ممتلكات مسروقة وحيازة أدوات مخدرات ومحاولة تعاطي المخدرات.