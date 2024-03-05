اختلست 86000 دولار من حساب امرأة متوفاة بعد تعيينها وصية عليها

وُجهت إلى ليزا ماريا ترامسكي، 56 عامًا، من مقاطعة سانت كلير، ثلاث تهم جنائية، بزعم أنها اختلست أكثر من 86,000 دولار من امرأة مسنة بعد أن أصبحت وصية عليها بقرار من المحكمة.

في أوائل عام 2018، يقول المسؤولون إنه تم تعيين ترامسكي وصية على الضحية المزعومة، والتي توفيت بعد أسابيع فقط.

وقبل وفاة المسنّة بحوالي أسبوع، يُزعم أن ترامسكي طلبت من الضحية التوقيع على وصية تاركةً كل شيء لها.

وعلى الرغم من معرفتها بوجود طعون قانونية على الوصية، شرعت السيدة البالغة من العمر 56 عامًا في أخذ مبلغ 86,033.75 دولارًا من حساب المسنة، ولكن في نهاية المطاف، أبطلت المحكمة الوصية التي تورث ترامسكي كل أموال وأملاك الضحية.

تواجه ترامسكي ثلاث تهم جنائية هي:

اختلاس مبلغ يتراوح بين 50,000 دولار و100,000 دولار



عدم تقديم إقرار ضريبي

تقديم/ السماح بتقديم إقرارات ضريبية مزيفة

من المقرر عقد مؤتمر "الأسباب المحتملة" في 12 مارس في المحكمة الجزئية رقم 72 في مقاطعة سانت كلير.



يُعقد "مؤتمر الأسباب المحتملة" في قضايا الجنايات بعد توجيه الاتهام قبل تحديد جلسة استماع أولية. ويهدف إلى تسريع الأمور، وقبول الإقرار بالذنب أو حل مبكر للقضية، والحصول على شهادة الضحية في أقرب مرحلة ممكنة.