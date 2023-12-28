هدايا مخيبة للآمال.. «كريم التجاعيد» في المقدمة

خلص استطلاع رأي إلى أن كيس البصل وورق المرحاض والكريم المضاد للتجاعيد وصاعق الذباب، من ضمن أسوأ هدايا عيد الميلاد التي تلقاها المشاركون، إذ قال واحد من بين أربعة، إنهم حصلوا على هدية غير مرغوب فيها العام الماضي.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن منظمة «كاستمر غروب ويتش» كُلفت بالقيام بمهمة إجراء استطلاع رأي لأكثر من 2000 شخص حصلوا على هدايا عيد الميلاد خلال عام 2022.

وتوصل الاستطلاع إلى أن 24% حصلوا على هدايا غير مرغوب فيها أو غير ملائمة.

ولدى سؤالهم عما فعلوه بالهدية غير المرغوب فيها، قال ثلاثة من بين 10 أشخاص (27%)، إنهم تخلوا عنها أو يعتزمون القيام بذلك. وتناول المشاركون أسوأ هدية حصلوا عليها، وتتضمن ورق المرحاض وصاعق الذباب، وكيساً من البصل، وهناك سيدة حصلت على كريم لمكافحة التجاعيد من زوجها.