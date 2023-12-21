الشرطة تعثر على تاجرة مخدرات مختبئة في مكان لا يصدق

ألقت الشرطة الأمريكية القبض أخيرًا على تاجرة مخدرات بعد عملية ملاحقة، لتجدها أخيرا مختبئة بين ثنيات أريكة بعد أسابيع من الهروب.

وقبضت الشرطة في فلوريدا على ستايسي آشر، 39 عامًا، في مقاطعة سيتروس على الساحل الغربي للولاية. وأظهرت لقطات اعتقالها وهي تُسحب من بين ثنيات الأريكة بعد أن أخفت نفسها هناك تحت عدة وسائد للأريكة.

وكانت صدرت مذكرة اعتقال بحق آشر في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة كسر المراقبة لبيع "الفنتانيل" وكذلك الاستخدام غير القانوني لجهاز اتصال. وتواجه المشتبه بها نحو 30 تهمة جنائية وتم اعتقالها منذ عام 2012، تتراوح بين المخالفات المرورية واستخدام الشيكات المعيبة وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو".

وفي وقت سابق وفي حادثة عجيبة أخرى ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في إكستر بالمملكة المتحدة، تم اكتشافه بواسطة كاميرا مروحية تعمل بالأشعة تحت الحمراء أثناء اختبائه في سلة المهملات.