محاولة قتل صرصور تتسبب بانفجار

تسبب رجل في انفجار بمنزله بمدينة كوماموتو (جنوبي اليابان)، بعد أن رش كمية كبيرة من مبيد حشري لقتل صرصور.

ووقع الحادث منتصف ليل 10 ديسمبر الجاري، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ماينيتشي شيمبون».

وأضافت وسائل إعلام أن شرفة المنزل تحطمت نتيجة لذلك، وأصيب الرجل إصابات طفيفة.

وكشفت التحقيقات عن وجود علامات حروق بالقرب من طاولة تدفئة «كوتاتسو»، وهي طاولة منخفضة يوضع فوقها فوتون خاص، عادة ما يتم تركيب سخان كهربائي تحته.



وأفادت الصحيفة أن المركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان تلقى تقارير عدة عن مثل هذه الانفجارات، دون تحديد إطار زمني.

ويعتقد أن المبيدات تشتعل بسبب رشها في المناطق التي تتلامس مع المنافذ الكهربائية أو مصادر أخرى. ويمكن أن يؤدي رش المبيدات الحشرية على المنافذ الكهربائية إلى إتلافها وبالتالي إصابة الأشخاص، وفقاً للعديد من شركات إزالة الآفات؛ إذ تحتوي العديد من البخاخات على مكونات قابلة للاشتعال، بما في ذلك الكحول، إضافة إلى مواد دافعة مثل البروبان والبيوتان، والتي تساعد على دفع المبيد الحشري السائل خارج العلبة إلى الهواء، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة Slate الإلكترونية.