أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إنجاز المرحلة الأولى من مجمع «جافزا اللوجستي»، الذي يعد مستودعاً متعدد الاستخدامات للخدمات اللوجستية، والذي تم تطويره بالتعاون مع مجموعة أمانة العامة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية.

ويعد المجمع الجديد إنجازاً مهماً، يعكس التزام المجموعة بتوفير خدمات لوجستية عالمية المستوى لتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين والتوزيع في المنطقة.

وتشمل المرحلة الأولى من المجمع عدداً من المرافق المتنوعة، تمتد على مساحة واسعة تصل إلى أكثر من 562.5 ألف قدم مربعة، بما في ذلك وحدات تخزين البضائع الجافة والمنتجات الدوائية من الفئة (A)، ومستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، إضافة إلى المساحات المكتبية.

كما تم تزويد المجمع بالتجهيزات اللازمة التي تضم أرصفة التحميل والخدمات الأمنية وكاميرات المراقبة.

وذكرت «جافزا» في بيان، أمس، بأنه تم بالفعل تأجير كامل مساحة المرحلة الأولى وهي في طور الإنشاء، ما يعكس الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات اللوجستية وحلول التخزين.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية، التي ستضم مساحة تخزين إضافية تصل إلى 250 ألف قدم مربعة من الفئة (A)، خلال الربع الأول من عام 2025، والتي سيتم تطويرها أيضاً بالتعاون مع مجموعة أمانة.

وقال المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي»، عبدالله الهاشمي، إن «إنجاز المرحلة الأولى من مجمع (جافزا اللوجستي) يسهم في تعزيز أداء الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أن موقع المجمع وإمكانية الوصول إليه من منطقة جبل علي، سيسهم في تسهيل وصول العملاء، وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، ويتيح لهم الوصول السلس إلى الأسواق العالمية».