«دبي للاستثمار» تعتزم طرح أسهم «دي آي بي هولدينغ» للاكتتاب العام

أعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التابعة لـ«دبي للاستثمار»، أمس، عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي، حيث تعتزم «دبي للاستثمار»، بصفتها المساهم البائع، طرح مليار و735 مليوناً و243 ألفاً و300 سهم، تُمثّل 20% من رأس المال المصدر لشركة «دي آي بي هولدينغ».

وتمتلك «دي آي بي هولدينغ» كامل حصص شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، التي تتولى تشغيل مجمع دبي للاستثمار، الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، ويُمثّل منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات في المجمع، ويوفر عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل للمستأجرين في القطاعات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية.

ويخدم المجمع 1000 مستأجر في القطاعات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية، ويضم 5700 عقد إيجار من الباطن، ويقطنه أكثر من 150 ألف مقيم.

وتنعكس قوة النموذج التشغيلي لـ«دي آي بي هولدينغ» في نموها المالي المنتظم، وإيراداتها المتكررة، وقدرتها الكبيرة على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، حيث سجلت الشركة في عام 2025 إيرادات بلغت 960 مليون درهم، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، وواصلت نموها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع إيراداتها إلى 492 مليون درهم، وتبلغ أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، بهامش قدره 72%، مع المحافظة على معدل قوي للتحويل النقدي بلغ 97%.

وتستند الشركة إلى هذا الأداء المالي القوي لمواصلة نموها، مستفيدةً من فرص واضحة، تشمل إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفق عقودها، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحويل استخدامات قطع الأراضي نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.

وتتوقع «دي آي بي هولدينغ» أن تبلغ توزيعات أرباحها، على أساس سنوي، 700 مليون درهم، و725 مليون درهم، و750 مليون درهم، عن أعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي، وتعتزم اعتماد سياسة لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية، رهناً بالموافقات اللازمة.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أول توزيعات للأرباح بعد الطرح العام الأولي 350 مليون درهم، تدفع في أبريل 2027 عن النصف الثاني من عام 2026، وينتظر أن يستفيد المستثمرون المؤهلون المشاركون في الاكتتاب من توزيعات أرباح عن كامل فترة النصف الثاني من عام 2026، وليس فقط عن الفترة التي تلي الإدراج المرتقب في نوفمبر 2026.

ويتيح الطرح المزمع كذلك فرصاً للمشاركة أمام المستثمرين الأفراد، مع تخصيص شريحة رابعة إضافية تُمثّل 2% من أسهم الطرح للمساهمين الأفراد المؤهلين في «دبي للاستثمار»، وتُحدد أهلية المشاركة في هذه الشريحة وفق تاريخ الاستحقاق الموافق 28 أكتوبر 2026، شريطة شراء أسهم «دبي للاستثمار» في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026.

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر الجاري إلى الثالث من نوفمبر 2026، على أن يبدأ تداول أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية اللازمة وظروف السوق.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة «دي آي بي هولدينغ»، خالد بن كلبان: «تُجسّد (دي آي بي هولدينغ) نجاح رؤية بعيدة المدى تحولت إلى واقع في مجمع دبي للاستثمار، بمنظومته المتكاملة التي تقوم عليها أعمال الشركة».

وأضاف أن «المجمع أصبح واحداً من أكبر الوجهات متعددة الاستخدامات في دبي، مستنداً إلى تنوع قاعدة مستأجريه، وإيراداته المتكررة، والأسس القوية لنشاطه»، مشيراً إلى أن الطرح المزمع يأتي امتداداً طبيعياً لتطور الشركة، ويعكس نضج أعمالها وحجمها وجودتها.

وتابع بن كلبان: «تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل أسواق رأس المال في دبي تأكيد عمقها ونضجها، مستندةً إلى أسس اقتصادية قوية وأطر تنظيمية راسخة وثقة مستمرة من المستثمرين بدولة الإمارات».