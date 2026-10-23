فريق قيادة «فلاي دبي» يزور مركز صيانة الطائرات للناقلة

زار وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين في «فلاي دبي»، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، موقع مركز صيانة الطائرات التابع للناقلة، والذي يقع ضمن «مجمع محمد بن راشد للطيران» في «دبي الجنوب».

واطلع الوفد خلال الزيارة على سير أعمال البناء في هذا المرفق المتطور، الذي بدأ العمل فيه عام 2025 ضمن «مجمع محمد بن راشد للطيران»، فيما تشارف أعمال الإنشاء في الموقع، الذي تبلغ مساحته 32 ألفاً و600 متر مربع على الانتهاء، حيث يسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد لإتمام أعمال البناء بحلول نهاية العام الجاري 2026، وعقب انتهاء الأعمال الإنشائية، سيدخل المشروع في مرحلة شاملة تشمل التحضيرات التشغيلية، ودمج الأنظمة، والاختبارات الفنية، تمهيداً لبدء العمليات التشغيلية الكاملة في الربع الأول من العام المقبل 2027.

ويُعد المشروع واحداً من أكبر استثمارات «فلاي دبي» في البنية التحتية لقطاع الطيران، ويعكس ثقة الناقلة في استمرار نمو دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة والربط الجوي، وقد صُمم هذا المرفق المتطور لاستيعاب أسطول «فلاي دبي» المتنامي من الطائرات الحديثة، ويضم حظائر مخصصة للصيانة الثقيلة، وورش عمل هندسية متخصصة، ومستودعات لإدارة المواد، وعند تشغيله بالكامل، سيعمل في المركز 400 خبير فني متخصص، ما يتيح للشركة إجراء عمليات الصيانة والتصليح والعمرة داخلياً،؛ وهو ما يسهم في تسريع فترات الإنجاز، وتعزيز جاهزية الأسطول، وضمان رقابة شاملة على الجودة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، أن التقدم في أعمال البناء في مركز صيانة الطائرات التابع لـ«فلاي دبي» في «دبي الجنوب» يُمثل علامة فارقة في مسيرة الناقلة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي التشغيلي وبناء قدرات طويلة الأمد.

وأضاف: «مع توسع أسطولنا وشبكة وجهاتنا، فإن امتلاك إمكانات صيانة داخلية مخصصة يمنحنا مرونة أكبر، وقدرة أعلى على التكيف، وكفاءة تشغيلية أفضل».

وقال الغيث: «يُعد هذا المشروع الاستراتيجي الذي تبلغ كلفته 190 مليون دولار أميركي، ركيزة أساسية ضمن منظومة الطيران في (دبي الجنوب)، وينسجم تماماً مع استراتيجيتنا طويلة المدى المتعلقة بمطار آل مكتوم الدولي خلال العقد المقبل، ومن خلال الاستعداد لمتطلبات المستقبل، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية».