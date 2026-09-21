«ديور» تختار دبي مقراً لمركزها الإقليمي

شهدت «دبي الجنوب»، الافتتاح الرسمي لمركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ«ديور» Dior في الشرق الأوسط، وذلك في منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية، في خطوة تعزز مكانة المنطقة، وجهة مفضلة لكبريات الشركات العالمية الباحثة عن حلول متقدمة في قطاعي الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد في دبي.

ويمتد المركز على مساحة 7200 متر مربع موزعة على طابقين، وقد تم إنشاؤه لدعم عمليات «ديور» Dior في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ويتولى إدارة المخزون وتجهيز الطلبات، وإعادة تزويد متاجر العلامة بالمنتجات، إلى جانب دعم أنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية لـ«ديور» في دولة الإمارات.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي: «يسعدنا افتتاح مركز التوزيع الإقليمي الجديد لـ(ديور) في (دبي الجنوب)، وانضمام علامة عالمية مرموقة إلى منظومتنا اللوجستية المتنامية»، لافتاً إلى أن اختيار «ديور» لدبي مقراً لمركزها الإقليمي، يؤكد الثقة التي توليها الشركات العالمية للإمارة، بوصفها قاعدة استراتيجية لعملياتها في المنطقة.

وأضاف: «نحرص في (دبي الجنوب) على توفير بيئة متكاملة وفعالة تساعد الشركات على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق الرئيسة، ودعم نمو أعمالها على المدى الطويل. ونتطلع إلى دعم عمليات (ديور) وطموحاتها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

وصُمم المركز مع وضع الاستدامة في صميم عملياته، وقد حصل على التصنيف الذهبي لشهادة LEED. كما تعمل فرق المنشأة وسلاسل التوريد لدى «ديور» على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من الأثر البيئي للأنشطة اللوجستية، بما في ذلك تحسين تدفقات النقل، والاستغناء عن المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في عمليات التغليف، وزيادة الاعتماد على الشحن البحري كلما أمكن.

وفي دولة الإمارات، تستخدم «ديور» أيضاً مركبات كهربائية لعمليات التوصيل في المرحلة الأخيرة، بما يُسهم في دعم عمليات لوجستية أكثر استدامة.

يشار إلى أن منطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في «دبي الجنوب» توفر للشركات وصولاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي جمركي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي قرب مطار آل مكتوم الدولي. كما توفر المنطقة بنية تحتية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتجزئة، وتدعم نمو أعمالها وتوسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.

حضر حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، والمدير التنفيذي لمنطقة «إي.زي.دبي» اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، ورئيس «ديور» Dior في الشرق الأوسط، بيير دو ميغريه.